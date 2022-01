Oriana Marzoli se ve envuelta en una polémica por sortear un aumento de pechos en Instagram

Noticias relacionadas El gran cambio físico de Oriana desde su debut en televisión

Uno de los rostros más conocidos de los realities de Telecinco se ha visto envuelto en una polémica por un sorteo en sus redes sociales. Y es que Oriana Marzoli, que cuenta con más de dos millones de seguidores, comenzó el año con un concurso entre sus fans de Instagram, y en el que la ganadora lograría una operación de aumento de pecho junto a la clínica de medicina estética Clínicas Love. Para participar había que mencionar a dos amigos y hacer ‘like’ en la fotografía, al igual que en otros muchos concursos.

Muy pronto la joven logró más de 20.000 comentarios, muchos de ellos criticándole que promoviese algo como una operación de cirugía plástica de esa forma. Las denuncias en la red social se acumularon e Instagram terminó por eliminar la fotografía.

“Foto que me borraron por hacer un sorteo con la intención de hacer feliz a una chica que tuviese algún complejo con su pecho, pero bueno, vuelvo a subirla ya sin sorteo. No se puede tener un buen gesto con la gente porque siempre hay gente mala que quiere fastidiar con las buenas acciones”, dijo poco después Oriana en su cuenta de Instagram, volviendo a subir la misma instantánea del sorteo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ORIANA MARZOLI 🦋 (@orianagonzalezmarzoli)

La Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) catalogó este sorteo como un “auténtico despropósito que desvirtúa totalmente el acto médico y la relación médico-paciente” y apuntaron que con el mismo se “vulnera totalmente la legalidad pero sobre todo la deontología médica”.

En el programa Ya son las ocho este martes Sonsoles Ónega analizó hasta qué punto era una publicidad encubierta, pues se suponía que Oriana regalaba ese sorteo no como parte de un patrocinio o un acuerdo publicitario, sino como un regalo para sus seguidores y que lo costeaba de su propio bolsillo.

Según la clínica ellos no la habían contratado para hacer promoción, y por tanto, no se estarían saltando la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que prohíbe las primas, obsequios, premios, concursos, bonificaciones y similares para la promoción o venta al público de estos productos.

El programa intentó contactar con la propia Oriana para conocer su versión de los hechos, peor “no podía atendernos”, según explicó Sonsoles Ónega. Sí dio la cara por la influencer la colaboradora Alexia Rivas, que detalló que “el tema del sorteo no es un sorteo al uso, ella se hace cargo de este gasto, es un detalle que quiere tener con sus seguidores. Pero luego en la clínica habría los controles y pruebas médicas para comprobar que esa persona puede operarse. En sí no es ilegal”.

Sigue los temas que te interesan