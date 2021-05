La queja de Oriana a Jorge Javier: “Supervivientes es algo más que Olga Moreno y Rocío Carrasco”

Una de las concursantes que más comentarios está generando durante su paso por Supervivientes es Olga Moreno. No solo por su concurso y por su nueva amistad con Gianmarco Onestini, sino también por todo lo que ocurre fuera de Honduras.

Durante la emisión de Supervivientes: Última hora, el programa estaba dedicando mucho tiempo a la diseñadora, y Oriana Marzoli, una de las colaboradoras, aprovechó para mirar su móvil. Este gesto causó desagrado a Jorge Javier Vázquez, que le llamó la atención.

“Estoy viendo unas fotos mías. Es que me tenéis podrida con el tema de esta señora. Supervivientes es algo más que Olga y Rocío Carrasco” se quejó la joven, quien solo aguantó cuatro días en Supervivientes durante la edición de 2014.

Esa respuesta dejó descolocado al presentador, que no dudó en hacerle una atrevida propuesta: “¿Sabes qué podrías hacer? Cuando te llamen, decir que no vienes”. “Digo que sí para comentar de más gente. Lo digo como espectadora” respondía Oriana, que no parece por la labor de dejar su hueco de comentarista en Supervivientes.

Jorge Javier continuó provocando a la influencer, y le decía que entonces hablase con la directora sobre los temas que ya vienen en la escaleta, y que están preparados desde la tarde. “¿Entonces para qué me preguntas? Me conoces y me conoce la directora. Me conoce desde que empecé a los 18 en Mujeres y hombres. La cara y todo”, se quejaba Oriana, mientras que Jorge Javier se reía al haber conseguido provocar a la colaboradora.

Olga Moreno vuelve a hablar de Rocío Carrasco

Olga Moreno viajó a Supervivientes con una situación personal complicada. Y es que Mediaset despidió a su marido Antonio David Flores tras la emisión del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.

En un adelanto de un vídeo que se verá esta noche en Supervivientes: Tierra de nadie, Olga Moreno se desahogó con sus compañeros sobre su situación personal. “Ha sido muy complicado, nos lo han puesto muy difícil” relataba a Lara Sajen y Sylvia Pantoja.

“Hay un divorcio, una separación, tú tienes 15 días y el otro 15 días y en estos días los cuidas lo máximo posible y los niños felices” añadía. “Cuídalos, no digas yo soy madre, cuida a tus hijos. Yo cuidaré de la mía y también te ayudaré a cuidarlos”, decía, en un mensaje dirigido expresamente a Rocío Carrasco. “Los niños lo han vivido con tanto dolor, y ¿ahora la culpa es de él? Yo me cago en...”, finalizaba.