Llamada al boicot en 'Supervivientes' por el supuesto tongo en favor de Olga Moreno

Supervivientes 2021 está viviendo una escalada de tensión por parte de la audiencia. Los espectadores han estallado contra el reality por el supuesto favoritismo hacia Olga Moreno, una acusación que lleva varias semanas sobrevolando al programa y que ha tomado más fuerza a raíz de la última prueba de líder.

La polémica ha sido especialmente notoria durante la emisión de la gala de Conexión Honduras de este domingo, cuando los seguidores del concurso han hecho una llamada al boicot en protesta por la supuesta victoria ilícita de la mujer de Antonio David Flores en el reto del jueves.

Y es que el domingo se ha repetido en redes sociales lo que ya se vio tras la prueba de líder: la etiqueta "#TongoSV" se ha colado entre los trending topic de la noche durante toda la emisión del debate presentado por Jordi González, cuadruplicando en interacciones al hasthag oficial del programa.

Los espectadores han estallado por el favoritismo hacia Olga. Mediaset

En los tuits se puede apreciar el enfado de la audiencia porque la organización no ha retirado el collar de líder a Olga pese a que las imágenes muestran claramente que tocó el agua al soltarse los pies en la famosa prueba de la noria. De hecho, muchos de los detractores de la diseñadora resaltan que su rival en el reto, Melyssa, se soltó al ver que Olga había caído, quedando ambas colgando de las manos hasta que finalmente fue la exparticipante de La isla de las tentaciones la que no aguantó y cayó al mar.

Las críticas han ido creciendo en contundencia y ya se puede leer en varios de los comentarios la palabra "boicot", un término que ha llegado a dañar seriamente a otros programas de Mediaset hasta acabar con su emisión, como ocurrió con La Noria o, más recientemente, con Gran Hermano.

Olga no merece ese collar de líder y la audiencia no merece ser engañada.



Basta ya de proteger a ciertos personajes. ¡Es de vergüenza! #TongoSV — Sra.Pecas (@senorapecas) May 9, 2021

Fue tongo, se dice y punto. Ah, el #TongoSV TT 5 en España antes que el oficial 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/puONe5MnzH — la pezera 😺💛💙 (@lapezera_lb) May 9, 2021

Olga haciendo trampas. Da igual cuando leas esto #TongoSV pic.twitter.com/tK6MoJmTuN — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) May 9, 2021

En el plató del programa también se ha notado la tensión por la supuesta inacción de la organización ante las trampas de Olga. Una vez más, la representante de los detractores de la concursante ha sido Belén Rodríguez, quien ha hecho referencia en varias ocasiones al juego sucio de la mujer de Antonio David. "Sigue haciendo trampas", ha comentado tras la prueba de recompensa.

La colaboradora, además, se ha quejado abiertamente de la excesiva defensa a Olga: "Lo que no es raro es que ya no hay cuatro, sino cinco defensores de Olga. (...) No se puede decir nada malo de ella aquí", ha aseverado.