Emma García reprende a Terelu Campos por abandonar el plató de 'Viva la vida'

Tensión en el plató de Viva la vida. Este sábado, el magacín de los fines de semana de Telecinco abrió con uno de los temas más candentes de la prensa del corazón: el enfrentamiento entre los familiares de Rocío Jurado. Las últimas declaraciones de su primogénita en el programa Regreso a Montealto, están generando una gran repercusión mediática, razón por la que los colaboradores del formato que presenta Emma García hayan tratado el asunto desde diferentes puntos de vista.

Sin duda, uno de los momentos más tensos de la tarde lo protagonizaron Diego Arrabal y Terelu Campos. El paparazi manifestó cuál es su opinión en referencia a las últimas palabras que Rocío Carrasco dedica a su familia. Un parecer que no compartieron algunos de los allí presentes. "Yo creo que en su afán de contar su verdad, que lo veo muy bien, Rocío Carrasco al final le hace un flaco favor a la memoria de su madre. Está ensuciando la memoria de su madre", decía el reportero gráfico mientras que Terelu, que no pudo reprimir hablar, esbozó "¡Madre mía!".

Terelu Campos y Diego Arrabal durante su enfrentamiento en el plató de 'Viva la vida'.

Esta interrupción no sentó nada bien al marbellí, que rápidamente exigió poder explicarse con tranquilidad. "¿Me dejáis hablar por favor? Es que parecéis las Supertacañonas. A ver, por ejemplo, el tema del Tribunal de la Rota. Ahí se sabe perfectamente lo que pasó y lo que no pasó. Qué listas sois. Y ahora me refiero al trío", apuntó Arrabal en referencia a sus compañeras Terelu, Isabel Rábago y Pilar Vida.

Las tres mujeres, que ejercen públicamente una gran defensa a Rocío Carrasco, mostraron gesto de desagrado ante tal apelativo, siendo Terelu la que más molesta se mostró. "Yo no voy a tener que aguantar que este señor me meta en el saco que le salga del mismísimo. Ya está bien. ¿Por qué se permite siempre faltar el respeto al resto de sus compañeros?", dijo la presentadora de Sálvame Lemon Tea mientras que se levantaba de su asiento dispuesta a salir del plató. "¿Falta de respeto es decir 'trío'?", se defendía Diego mientras que Terelu salía con paso firme de la escena.

"¿Os podéis callar un segundito? Aquí hay diferentes opiniones", decía Emma García intentado calmar los ánimos, palabras que no parecieron conseguirlo puesto que Terelu decidió irse sin decir adiós. "Venga, primer abandono de la tarde", bromeó Arrabal en medio de la tensión generada. "A ver, tenemos amigas. ¡Dejad que me explique! Tenemos aquí a las amigas de Rocío Carrasco, dicho con mucho cariño, esas personas que habéis conocido su historia y, por lo tanto, por la información que tenéis de todos estos años, la entendéis", decía la presentadora intentado conciliar, no sin antes mostrar su desagrado por la 'bomba de humo' de Terelu Campos.

Terelu Campos abandonó el programa nada más comenzar ante las palabras de su compañero Diego Arrabal.

"Yo pienso que lo del 'trío' era porque sois amigas y Diego lo ha dicho con cariño. Ya me explicará Terelu a dónde se ha ido. Tampoco creo que sea para tanto. No es necesario empezar el programa de esta manera", añadió la vasca con tono firme, y es que las espantadas de la hija mayor de María Teresa Campos son frecuentes. "¿Cada vez que vaya a explicar algo tiene que abandonar a alguien?", seguía remarcando el colaborador con tono jocoso, lo que seguramente haya enfurecido, aún más, a Terelu.

"Ese no es tu problema", le respondía inmediatamente Emma a Diego, para inmediatamente reprendar la actitud de la colaboradora 'tránsfuga'. "Es problema de quien haya abandonado el plató. Insisto, no creo que sea para abandonarlo. Para esto estoy yo, para poner un poco de orden y para que todo el mundo pueda dar su opinión. Nos guste o no nos guste", sentenciaba con tono firme. Unas palabras que parece que surgieron efecto, dado que después de la publicidad Terelu ya volvía a estar sentada en su silla. Un episodio incómodo para los colaboradores de Viva la vida en un tema, el de Rocío Carrasco, que lleva casi un año levantando ampollas en la prensa del corazón.

