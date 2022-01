Terelu Campos aclara su futuro en ‘Viva la vida’ tras fichar por ‘Sálvame Lemon Tea’

Desde este lunes Terelu Campos ha vuelto a trabajar en Sálvame, si bien en un rol diferente al de colaboradora que tenía hasta 2019. Y es que la malagueña ha regresado como presentadora de la primera franja del programa, ahora llamada Sálvame Lemon Tea, en la que comenta la actualidad de forma distendida en charlas con María Patiño.

En su blog en la revista Lecturas Terelu explicó cómo se produjo la oferta para regresar a Sálvame. “Te voy a ofrecer algo por enésima vez. Estoy cruzando los dedos para que no me digas que no”, le habría dicho uno de los directores. En principio, la propuesta le entusiasmó, pero en primer lugar quiso hablar con Cuarzo, la productora de Viva la vida.

“Todos se alegran por mí y me hablan de su preocupación porque me vaya de Viva la vida, cosa que no voy a hacer. Esto me hace sentir bien y me tranquiliza, porque me siento querida, apoyada”, explica Terelu, que confirma así que no se irá del programa de Emma García.

Resulta muy interesante esta aclaración por parte de Terelu, pues a su hermana Carmen Borrego le hicieron una propuesta similar y desde Viva la vida le hicieron elegir entre un programa u otro, y ella finalmente eligió apostar por Sálvame. “Carmen Borrego no se ha ido de Viva la vida, podría haber seguido, pero la productora me ha dicho que no. Me han dicho que no quería que se compaginara”, relató ella tras incorporarse al programa el pasado septiembre. “No han querido que continúe, yo hubiera continuado en ambos programas. No se ha llegado a un acuerdo para que continúe”.

Las audiencias de ‘Sálvame Lemon Tea’

El programa Sálvame Lemon Tea ocupa la franja que hasta ahora se conocía como Sálvame Limón, de 16:00 a 17:00 horas. En su primer programa logró 1.463.000 espectadores y un 13,5% de share de media, y el martes logró un 13,2% con 1.428.000 espectadores, unos datos no muy diferentes de los que podía anotar un día cualquiera Sálvame Limón, ya que la semana anterior todas las emisiones rondaban los 1,4 millones y entre el 12 y 13% de cuota de pantalla.

Sigue los temas que te interesan