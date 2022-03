Francia elige llevar a Eurovisión 2022 a sus propias Tanxugueiras

Este 2022 no parece dejarnos salir del bucle Benidorm Fest. Este sábado 5 de marzo, Francia celebró su preselección nacional para elegir la candidatura que les representará en el próximo Festival de Eurovisión. Un concurso en el que jurado y televoto decidieron quienes serían los encargados de coger el testigo de Bárbara Pravi, que el año pasado logró un meritorio segundo puesto con su tema 'Voilá'.

Entre las diferentes opciones que se mostraron en Eurovision France: C'est vous qui décidez, nombre de la preselección francesa, había para todos los gustos. Pop, dance, música ligera, baladas... un amplio abanico de géneros entre los cuales destacó la canción 'Fulenn', interpretada por el grupo Alvan & Ahez. Un tema en bretón -lengua céltica insular de la rama britónica que está muy influida por el francés y que se habla principalmente en el oeste de Bretaña- que logró ganar su preselección con 222 puntos. Eso sí, aunando la voluntad de público y jurado que la catalogaron como la clara favorita.

Además del atractivo añadido que implica que una canción destinada a representar a todo un país esté escrita en una lengua cooficial, para los férreos seguidores del Festival de Eurovisión no pasó desapercibido un detalle: el gran parecido que tiene con la canción 'Terra' de Tanxugueiras.

Además de lo que a priori podría resultarnos familiar en lo que se refiere a ambas candidaturas, ambas retoman sonidos étnicos y son cantadas en lenguas cooficiales, lo cierto es que la similitud de la puesta en escena con la de Tanxugueiras fue más que evidente. Colores negros y dorados, cambios bruscos de plano y la presencia de tres mujeres y un hombre sobre las tablas, son algunos de los aspectos que invitan a que esta actuación sea comparada con la que las artistas gallegas realizaron en el escenario del Benidorm Fest. Una 'inspiración o copia' que inmediatamente fue muy comentada en las redes sociales.

"Sí, amigos. Los franceses han elegido a sus particulares Tanxugueiras para Eurovisión", "No esperaba es que Francia acabara con una propuesta folk bretona similar a Tanxugueiras" o "Ya me jodería que las Tanxugueiras no fueran a Eurovisión por España y vayan por Francia", son algunos de los comentarios que pueden leerse a través de la red social Twitter, donde se ha abierto todo un debate sobre qué hubiera pasado si ambas candidaturas hubieran participado en Eurovisión 2022. Una hipótesis de la que jamás sabremos la respuesta, dado que nuestra representante para el festival que se celebra en mayo resultó ser Chanel con la canción 'Slomo'. Todo un huracán de color y sabor latino que ya se postula como una de las máximas favoritas de este año.

