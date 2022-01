Paz Padilla no se merece tal escarnio público en directo: si Telecinco no la quiere, que la aparte

"A veces creo que habéis perdido el norte de dónde estáis. Estáis trabajando en Mediaset y, en Mediaset, María Patiño es presentadora. Lo mínimo que se puede hacer es que, aunque discrepéis lo que diga María, tenéis que respetar el oficio de la gente damos la cara en televisión, en la cadena que estáis trabajando ahora", defendía hace dos semanas Carlota Corredera después de que la hija de Antonio David Flores atacara a la presentadora de Socialité.

Unas palabras que bien sirven para demostrar que existen presentadores de primera y presentadores de segunda en Telecinco, y que bien se podrían utilizar ahora para criticar lo que ayer hizo esa misma cadena y ese mismo programa, Sálvame, contra una de sus presentadoras.

Y es que, a eso de las seis y media de la tarde, el programa de La Fábrica de la Tele decidía enfrentar en plató a Belén Esteban y Paz Padilla para que la primera le afeara a la segunda el haber dicho en redes sociales que "las vacunas no sirven para nada".

"Extrajeron un trocito de esa conversación en la que yo decía que no servía para nada en el sentido de que te infectabas del virus nuevo. Creo que no he dicho ninguna barbaridad. Yo decía que la gente no se relajara aunque tuviera pasaporte COVID", intentó explicarse la gaditana.

"No soy ni negacionista ni anti vacunas. De hecho, digo que las vacunas sirven para no ponerse muy grave. Por supuesto que las vacunas sirven para salvar vidas. Yo he pasado dos veces el COVID y la primera vez estuve en un hospital. Y yo recomiendo a todo el mundo que se proteja. Yo no soy anti vacunas", añadía.

Empieza la pelea de Belén y Paz. Dice Belén que no se cree nada de lo que está diciendo Paz, y que cree que ha metido la pata hasta el fondo #YoVeoSálvame pic.twitter.com/PT3qasyg1r — Diego 🧸 (@diegobferrandez) January 20, 2022

A pesar de su explicación, Belén terminó confesándole que no se creía que Paz creyese en la vacuna, mientras el director del programa David Valdeperas y Kiko Hernández le azuzaban para que siguiera hablando. ""Tienes que tener algún motivo", le decía Hernández a Belén. "¿Por qué no creo yo en la vacuna?", le preguntaba por su parte Paz. "Si no creyese en la vacuna no se hubiese vacunado", insistía Hernández, poniendo sobre la mesa la posibilidad de que quizá la presentadora no estuviera vacunada.

Fue entonces cuando Belén subió el tono, la guerra estalló y Paz abandonó el plató del programa visiblemente enfadada. Mientras, Hernández tomaba las riendas del programa y preguntaba a sus compañeros si se habían creído las explicaciones de la gaditana.

"Yo no tengo el valor de decir realmente lo que pienso y lo que sé. Y no me siento orgullosa de lo que te estoy diciendo", comentaba María Patiño, lo que llevaba a las redes sociales a preguntarse si Paz estaba vacunada.

"Cuando explica lo del vídeo, Paz no me convence. La pregunta que le hacen es si está vacunada y ella no contesta", decía Kiko Matamoros echando más leña al fuego. "La sensación que me da de ese vídeo es que Paz está afirmando que las vacunas no sirven para nada a la pregunta de si estás vacunada. Es decir, parece una justificación de que no está vacunada porque las vacunas no sirven para nada o no va a decir si está vacunada, pero va a decir que no sirven para nada".

Enfrentamientos en #yoveosalvame tras la salida de Paz. pic.twitter.com/4SB1vky0bu — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) January 20, 2022

Partiendo de la base de que es necesario que las televisiones planten cara al discurso anti vacunas, no parece que la manera más adecuada sea montar un show como el de ayer. Se puede emplear ese tiempo en hacer auténtica pedagogía, como ya hacen con el doctor Jesús Sánchez Martos. ¿Por qué se enfrentó a la presentadora contra Belén y no al médico?

Si en Sálvame no quieren a determinadas personas en su equipo, lo tienen fácil. ¿O nos hemos olvidado de aquel comunicado de finales de agosto en el que Mediaset España anunciaba que había decidido prescindir de Marta López en sus programas por su actitud públicamente irresponsable ante la COVID?

No procede someter a una presentadora a todo un escarnio público por parte de sus compañeros porque a ninguno de nosotros nos gustaría que en nuestra empresa se nos sometiera a algo así. Los conflictos laborales se arreglan en los despachos, no en las pantallas.

Paz Padilla no está pasando por su mejor momento, tanto a nivel personal como profesional, siendo constantemente motivo de burlas en redes sociales. Sus compañeros y jefes lo saben y, en vez de apartarla, cuidarla, protegerla, le montan un espectáculo en el que se insinúan cosas.

Lo de ayer es grave. Mucho. Telecinco y Sálvame están señalando a una presentadora y dándole munición a las redes sociales para seguir lapidándola de forma pública. ¿Harían lo mismo con colaboradores de extrema derecha que se sientan en El Programa de Ana Rosa o Ya es mediodía? ¿Por qué a Paz sí y a otros no?

Ya les contesto yo. Porque para Sálvame no es si Paz se ha vacunado o no, es cuántos puntos de audiencia ha subido por esa pelea en estos momentos en los que ha perdido el liderazgo de la tarde frente a Antena 3. Y no hay nada como que Telecinco pierda para que se traspasen todas las líneas.

Sigue los temas que te interesan