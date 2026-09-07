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Reacción de unos migrantes procedentes de Marruecos al cruzar a Ceuta por mar, este jueves 30 de julio de 2026.

Reacción de unos migrantes procedentes de Marruecos al cruzar a Ceuta por mar, este jueves 30 de julio de 2026. Fabian Bimmer / REUTERS.

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Adiós, Ceuta y Melilla

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Ojalá esto nunca llegue.

Ojalá el pueblo español se levante en masa y en armas, si es necesario, para defender nuestro territorio, incluyendo Ceuta y Melilla.

Hoy nadie duda del españolismo de esas dos ciudades. Hoy, hasta alguna ministra del Gobierno lo afirma. Los demás callan

Pero el Gobierno puede cambiar según las peticiones del rey de Marruecos. Y ya sabemos qué es lo que quiere el amo. Él manda.

El Gobierno, defensor de todo y de nada , no puede presentar una traición tan manifiesta sin argumentos. Necesita respaldo. Necesita credibilidad. Necesita un espaldarazo.

Y creo que lo va a encontrar y no será únicamente el abrazo emocionado del rey de Marruecos ni el comentario de Trump alabando a España por su generoso gesto.

Necesita algo que venga de dentro. Algo español, progresista y olé .

Necesita pruebas porque quiere ser transparente.

¿Alguna idea, señores y señoras ministros y ministras? Que para eso les pagamos, diría el presidente.

Yo, sin cobrar nada, les doy una idea.

Una encuesta a nivel nacional sobre Ceuta y Melilla.

Pero ¿qué van a preguntar y quién va a realizar la encuesta?

¿Quién va a realizar la encuesta? ¿Lo ven?

Exacto. El CIS, pagado por todos los españoles al servicio del Gobierno.

Los resultados ya se saben de antemano.

a todo lo que proponga el Gobierno (78,9%).

No a la ultraderecha fascista y franquista que está contra la autodeterminación de los pueblos, sea Cataluña o Ceuta y Melilla (78,9%)

¿Y la o las preguntas?

No lo sé. Pero ya buscarán la fórmula apropiada, escrutando artículos de La Pepa o del general Melgarejo, presidente de Bolivia en el siglo XIX, que puso el documento de la Constitución nacional en un atril y la pegó un tiro. Después se la puso bajo el brazo y dijo: Yo siempre con la Constitución a cuestas.

Y probarán con cifras y letras que los habitantes de Ceuta y Melilla siempre soñaron con ser marroquíes, y que el pueblo español, generoso y desinteresado, cede, con honor y dignidad , una parte de su territorio a Marruecos por convivencia vecinal, solidaridad con el pueblo marroquí y por estar del lado correcto de la Historia.

¿Tenemos tiempo para que todo esto no ocurra?

Inshallah!

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