El triunfo de la voluntad sobre la Historia

El 9 de mayo de 2026 no es un día cualquiera; celebramos el 76 aniversario de la Declaración Schuman, el "big bang" de lo que hoy conocemos como la Unión Europea.

Hace exactamente 76 años, en el Salón del Reloj del Quai d'Orsay, Robert Schuman pronunció unas palabras que cambiarían el destino de un continente devastado. No fue sólo un tratado técnico sobre el carbón y el acero; fue un acto de audacia política sin precedentes.

Un Legado de Paz Pragmática

Schuman no buscaba una utopía inmediata, sino una paz construida sobre "realizaciones concretas". Su visión fue brillante por su sencillez: hacer que la guerra entre los rivales europeos no solo fuera impensable, sino materialmente imposible.

¿Qué celebramos cada 9 de mayo?

La Unión Europea enfrenta retos que Schuman difícilmente habría imaginado —desde la soberanía digital hasta la transición climática—, pero los cimientos siguen siendo los mismos:

Solidaridad de hecho:

- El principio de que somos más fuertes cuando compartimos recursos y soluciones.

- Superación del conflicto: La transformación de fronteras en puentes.

- Unidad en la diversidad: El respeto a nuestra identidad compartida bajo los valores de libertad y democracia.

Celebrar estos 76 años no es solo mirar al pasado con nostalgia. Es reafirmar nuestro compromiso con un proyecto que, a pesar de sus imperfecciones, sigue siendo el mayor experimento de paz y prosperidad en la historia de la humanidad.

"Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen primero una solidaridad de hecho".

— Robert Schuman, 9 de mayo de 1950.

Feliz Día de Europa.