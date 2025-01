La alcaldesa de Zaragoza pide una reunión por el posible recorte de sedes del Mundial: "Quiero que me lo expliquen"

El pasado viernes saltaban las alarmas por la posible reducción de sedes del Mundial de fútbol 2030 que se celebra en España, Marruecos y Portugal. La Federación Internacional de Fútbol estudiaba la posibilidad de quitar entre dos y cuatro de los estadios aprobados siguiendo un criterio de sostenibilidad y reducción de costes. Una de las sedes confirmadas es Zaragoza con su Nueva Romareda.

Ante esta situación, desde el Ayuntamiento de Zaragoza mostraron incertidumbre y expresaron que “las reglas no se pueden cambiar a mitad”. Así pues, este lunes la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha incidido en esta postura, valorando con “incredulidad” la noticia.

“No me puedo creer que habiendo estado hace un mes en Madrid, en un evento de la RFEF y la FIFA donde estaban todas las ciudades y los otros países implicados en el Mundial, Portugal y Marruecos, ahora anuncien esta cuestión”, expresaba.

No obstante, señala que es una situación de la que no le han avisado formalmente y solo se ha enterado a través de los medios de comunicación.

Natalia Chueca se resiste a creer que sea posible, porque eran reglas marcadas por la propia FIFA y que las ciudades han cumplido. Por ello, estando adjudicadas ya las sedes, lo comparaba con aprobar una oposición y que luego se cambien los criterios.

“He escrito para que me atiendan, para que me den una reunión y me lo puedan explicar, para reducir la incertidumbre”, confesaba la regidora. “Zaragoza ha hecho un excelente trabajo”, defendía, insistiendo en que la ciudad ha ayudado a que la candidatura de España consiguiera una “de las mejores puntuaciones” para acoger el Mundial.

Por otro lado, en el acto del 175 aniversario de la Policía Local, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha respondido acerca del inicio de los trabajos en el Parking Norte para construir el estadio modular y de la licencia de obras de la nueva Romareda concedida este lunes. En ambos casos, ha señalado que se trata de buenas noticias que demuestran que se está cumpliendo el cronograma marcado.

Fiscalización de la gestión financiera

El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Jesús Mª Royo, la vicepresidenta, Ana Isabel Beltrán, y el consejero, Antonio Cendoya, han entregado este lunes a la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, el Programa de fiscalización para el año 2025, que prevé la realización de 20 informes.

En la planificación aprobada este año, se incluyen los trabajos que se han de realizar de manera obligada en cumplimiento de la ley, como es la fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2024 y el informe general del sector local. Además de ello, se incluye, igualmente, las prioridades expresadas por las Cortes de Aragón, informes a iniciativa propia de la Cámara de Cuentas y los trabajos en coordinación con el Tribunal de Cuentas y con otros Órganos de Control Externo de las comunidades autónomas.

Entre una larga lista de informes se encuentra la fiscalización de la gestión económico-financiera, contable y operativa de la sociedad La Nueva Romareda, S.L.