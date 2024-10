El Ayuntamiento defiende que no activó el protocolo por la agresión sexual en Pilares al no estar informado

Una joven dijo haber sido "manoseada" durante un robo con violencia en las inmediaciones del recinto ferial de Valdespartera, en la última noche de las Fiestas del Pilar. Esta supuesta agresión sexual, según ha informado la consejera de políticas sociales durante la comisión plenaria de Políticas Sociales, "todavía no ha sido notificada al Ayuntamiento de Zaragoza por parte de Delegación de Gobierno".

Lo ha señalado así tras la pregunta del concejal de ZEC, Jesús Domínguez, sobre cuál fue el motivo de que no se aplicara el protocolo una vez conocido el caso. "Entiendo que se realizaran minutos de silencio, al no haber actos ya de las Fiestas. Lo que no puedo comprender es por qué motivo no se han dado declaraciones institucionales al conocer la denuncia", ha reclamado el edil.

"Si Delegación no notifica que se haya interpuesto una denuncia por violencia sexual, el Ayuntamiento no puede actuar ni llevar acabo ninguna acción del protocolo", ha explicado Orós. Un cumplimiento del documento elaborado para estas situaciones que, tal y como ha insistido la consejera, "no puedo saltarme" y aseguraba que "al no tener más información" el Consistorio "no puede hacer nada más".

Por su parte, desde Delegación de Gobierno han explicado que en el momento que se hizo balance de Fiestas "todavía se estaba investigando el episodio", denunciado en un principio como un robo con fuerza.

Puntos Violeta

Otro de los asuntos tratados este miércoles ha sido la posibilidad de reforzar los puntos violetas durante el resto del año. Ha expuesto así sus dudas el concejal del PSOE, Francisco José Galán, quién ha señalado que, "siendo estos espacios una herramienta que funciona", por qué no aumentar los mismos para alcanzar la cota cero en incidencias.

Una propuesta ante la que Orós ha llegado con los deberes más que hechos porque, tal y como ha anunciado, el consistorio busca modificar el contrato en vigor de los puntos para "aumentar en un 20% el número de horas para el resto del año". Es decir, unas 60 horas anuales más para su ubicación en otras ocasiones más allá de las fiestas señaladas.