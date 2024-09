Chueca confía en que los grupos municipales rechacen la financiación de Cataluña por "los intereses de los zaragozanos"

El inicio del curso político, tanto en el Gobierno de Aragón como en el Ayuntamiento de Zaragoza, viene marcado principalmente por el asunto de la financiación de Cataluña. Más allá de los proyectos de la ciudad como las reformas de diversas calles o avenidas, las obras de La Romareda o los presupuestos, la actualidad de hoy en día en la política nacional no es otra que el acuerdo fiscal entre ERC y el PSC para investir a Illa presidente.

Este lunes 2 de septiembre el Gobierno de Zaragoza se reunía para abordar el nuevo curso político, una vez finalizadas las vacaciones estivales. Con muchas puertas abiertas para los próximos meses, Natalia Chueca reconocía que en la vuelta del verano se enfrentan a "grandes desafíos".

Sin embargo, por encima de ellos señalaba concretamente el del acuerdo fiscal singular entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista Catalán, uno que no tenían hace dos meses y el cual no van a consentir. “No vamos a permitir que los pactos de Pedro Sánchez para investir presidente a Illa afecten a la financiación de los servicios públicos, de los servicios sociales y, en definitiva, a la financiación del Ayuntamiento de Zaragoza. No vamos a consentir que Pedro Sánchez se empeñe en hacer ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”, declaraba tajante la alcaldesa.

En esta línea, se mostraba optimista de cara a contar con el apoyo del resto de grupos municipales. "Buscaré la complicidad del resto de grupos políticos, aquí de lo que se trata es de defender los intereses de los zaragozanos y en eso vamos a estar todos de acuerdo", explicaba.

También lo espera del propio Partido Socialista municipal, pues confía en que sea "coherente" y siga la línea del PSOE Aragón, que ha sido la primera federación nacional en oponerse al pacto catalán, algo que ve como "una buena noticia".

"Espero y confío en que en eso estemos de acuerdo, que podamos encontrar a un Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza que rechaza y que no duda en rechazar ni en votar en contra de los pactos que tiene el PSC con Esquerra Republicana para tener una financiación singular que perjudica al resto de comunidades autónomas y de ciudades", exponía finalmente Natalia Chueca.

En este sentido, con el objetivo de que sea un acuerdo de todo el Ayuntamiento de Zaragoza, ha avanzado que planteará una moción en el pleno del Ayuntamiento de este mes. Por último, manifestaba que será la "moción más importante".