El regreso "por sorpresa" del Volveremos anima las ventas del pequeño comercio en la recta final de agosto

El regreso prácticamente por sorpresa del Volveremos a Zaragoza ha animado las ventas del pequeño comercio en una semana tradicionalmente "rara" en la que la facturación "suele flojear". Los fallos de la aplicación durante la experiencia piloto del pasado 24 de julio han hecho que este nuevo intento, limitado a Zaragoza capital, no se haya publicitado en exceso.

Como consecuencia, comercios en los que el Volveremos suele tener un gran tirón apenas han notado el efecto. Y eso que, esta vez, el descuento era del 25%: un 15% correspondiente al Ayuntamiento de Zaragoza y el 10% restante, al Gobierno de Aragón. Ha ocurrido, por ejemplo en Confecciones Castillo. "Pensábamos que iba a haber más movimiento, pero no ha sido así. Entendemos que, al estar en pruebas, no han querido anunciarlo mucho", comentaba Inés Borra, una de sus responsables.

En el Mercado Central sí ha tenido más repercusión. "A primera hora han venido unos chicos a comprobar que todo iba bien, y la verdad es que, a nivel de ventas, ha funcionado. Había gente que ya lo sabía y a las personas con las que tenemos más confianza les hemos avisado de que tenían que actualizar la aplicación. Ha sido una ayuda en una semana que suele ser un poco más floja", decía Ana Belén López, de Pescadería José Luis.

Aunque ha habido pequeñas incidencias -desde personas que no podían actualizar la 'app' a negocios que solo podían aplicar un 15% de descuento- no se ha registrado un fallo global como la pasada ocasión, y a estas horas sigue siendo posible tanto generar dinero en el monedero virtual como gastar el saldo acumulado. "En nuestro caso, se ha notado un poquito menos que de normal. Los que estaban al tanto han aprovechado para llenar la cesta, aunque ha habido clientes a los que no les iba la aplicación. Hemos estado intentando actualizarla con un matrimonio a primera hora y no ha habido manera", apuntaba Roberto Gómez, de Frutas Javi y Silvia.

Muchos negocios habían ido avisando a sus clientes, ya sea en persona o a través de redes sociales, de esta nueva prueba piloto. Y aunque los descuentos estaban activos en todos los comercios, y no solo en papelerías y librerías como solía ocurrir otros años por estas fechas, muchas familias han aprovechado para comprar los libros de texto y el material escolar para hacer más llevadera la vuelta al cole y aminorar la cuesta de septiembre.

Ha habido establecimientos que, incluso, han adelantado el regreso de las vacaciones para aprovechar el tirón. Es el caso de la Juguetería Guiro, en el Actur. "Hemos tenido gente, sobre todo, a primera hora de la mañana. Veo mejor haber comenzado de esta forma que como la otra vez, en la que se colapsó todo. Estaba de vacaciones, pero por el Volveremos, he vuelto. Al final, yo vendo y la gente aprovecha para comprar", explicaba su propietaria, Pilar Zarazaga.

Por resolver quedan todavía las compras que se hicieron aquel 24 de julio. Desde el Ayuntamiento insisten en que podrán acogerse a las bonificaciones, pero será "en próximas fechas" -una vez que haya vuelto todo el mundo de vacaciones- cuando se permitirá introducir los tiquets. Si la prueba termina con éxito, la idea es que Volveremos regrese para la vuelta al cole tanto a Zaragoza como a otros municipios de Aragón adheridos al programa.