La batalla entre Halloween y Todos los Santos: "Los niños no saben qué es un hueso de santo"

¿Pasteles con forma de monstruos o bolas empiñonadas? La visita a las pastelerías a finales de octubre y principios de noviembre permite disfrutar de propuestas muy diferentes a las del resto del año. Y ahí desde un pueblo en el interior de Alicante, Juanfran Asencio avisa del cambio generacional: "Los niños no saben qué es un hueso de santo".

Reconocido como el pastelero preferido del popular Carlos Herrera, Asencio está muy atareado estos días con la preparación de los dulces tradicionales y los que han llegado para serlo.

Ese doble trabajo refleja también la dulce batalla que hay entre dos fiestas: la celebración de Halloween y la del Día de Todos los Santos. Un punto que remarca Asencio: "Hay que diferenciar".

Él, como muchas otras pastelerías, lleva años acostumbrado a trabajar ambos productos. "Los más jóvenes buscan las galletitas y los donuts decorados, todas estas cosas nuevas de pastelería que vienen de otros sitios y quieren. Es lo que les llama la atención a los niños", razona.

Y él se lo facilita: una espuma de chocolate con cobertura de lima mira desde su escaparate gracias al ojo ensangrentado de gominola mientras aúlla con su boquita, al lado pueden estar sus ciclópeas cupcakes recubiertas de un merengue culminado por un solitario ojo.

En esa misma vitrina, diabólicas calabazas también observan sobre las tartaletas donde están posadas a los niños que buscan las referencias de Halloween con la que disfrutar de una fiesta que se ha hecho a su medida desde principios de 2000.

Asencio desde su pastelería cuida toda esa oferta mientras pone también su mimo en mantener las recetas con las que se ha criado. "Como pastelero he mamado de mi padre y, bueno, de mi abuelo", explica con orgullo de pertenecer a una larga tradición de horneros.

Así recuerda el obrador con "mi padre haciendo huesos de santo continuamente cada vez que llegaba Todos los Santos, las empiñonadas y todo este tipo de buñuelos y sequillos o torrijas". "Todo eso es lo que yo le he mamado. Yo no he visto a mi padre hacer galletas decoradas", sentencia.

"Lo que me gusta a mí es hacer el producto típico tradicional que es un producto que solo hacemos pasteleros con tradición", remarca. Una posición que destaca "porque ahora cualquiera que tenga tiempo en casa toma un tutorial y se hace una galleta decorada".