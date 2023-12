Este el restaurante recomendado por Michelin en Alicante que trae su cocina del hotel Ritz de París

Jorge Jurado acumula ya ocho años como restaurante recomendado por la guía Michelin en la ciudad de Alicante con Celeste. Acaba de recibir la notificación con la que confirman su entrada en la próxima edición, la de 2024.

"Orgullo y respeto" son las primeras palabras que le vienen a la mente cuando piensa en lo que supone aparecer de nuevo entre las páginas más deseadas en el sector gastronómico. Lo lleva haciendo desde que volvió a su ciudad tras recorrer el mundo y crecer profesionalmente, de manera especial en las cocinas del hotel Ritz de París.

"Mi cocina tiene una tradición francesa, debido a tantos años de aprendizaje en casas de cocina tradicional francesa", cuenta durante su visita a la sede de EL ESPAÑOL. Y ese aprendizaje se puede saborear en "una base fuerte de verduras, cremas y cocinar con mantequilla".

Si ese es el punto de partida, Jurado la ha hecho crecer con "una pequeña fusión muy palpable de mis orígenes latinoamericanos y de Alicante". Así y todo, puntualiza que la influencia original "es centroeuropea porque he estado muchos años".

Entre sus recetas de más éxito durante este año, Jurado destaca el lomo de corvina sobre cremoso de coliflor y chorizo gallego ahumado. Y si ese ha sido uno de los más demandados por los clientes que se acercan a la calle General Primo de Rivera, a él el que más le gusta preparar es el lomo de novillo uruguayo con puré de apio bola trufado. En cambio, para los platos que requieren mucha técnica de entre los que ha movido este año señala la liebre a la royale o el solomillo Wellington.

Estas son recetas que incluye en el menú So Ritzy, el guiño más claro a sus años de trabajo en dichas cocinas. Ese puede ser un factor que juegue a su favor al aparecer entre los recomendados ya que recuerda que siendo el país de origen de la guía Francia, "nadie tiene que olvidar que el seguidor está influenciado por la cocina francesa y el concepto gastronómico que requiere no es el que históricamente hay en España, que es el del tapeo".

Una de las peculiaridades que hacen muy especial la propuesta de Jurado es la personalización que ofrece de los platos. De hecho, es tan importante para su proceso, que solo se puede acceder con reserva de martes a sábado y comida y cena. "La previa reserva es necesaria porque el menú es personalizado", reitera. Como el que le han pedido el mismo día de la entrevista para que sea vegano y por eso apunta que necesita que sea un día antes.

No todo el mundo aprovecha esta opción que distingue a Celeste. Como cuenta, el 60 % de sus comensales le dejan vía libre, mientras que el 40 % restante "tiene claro lo que quiere y se lo pide". Él asegura que le gustan ambas opciones, aunque también señala que le atrae la carne, "pero si me gusta, también a un vegetariano le haré feliz".

"Adoro cocinar la carne porque para mí la carne es religión, pero lo aprendí de un cocinero sueco en Bouche y me dijo que un cocinero se destaca por saber cocinar pescado. La carne si te dan una buena pieza tienes que ser muy burro para fallar porque tiene hueso y grasa y una vuelta y vuelta no puede fallar, o una paletilla al horno no puede fallar. Pero el pescado es delicado porque se te puede ir la cocción rápido y para mí un cocinero que sabe hacerlo bien es que tiene una técnica fuerte", concluye.

