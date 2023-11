Estos son los dos bares que avanzan la transformación del Mercado de Benalúa como meca gastronómica

El Mercado de Benalúa es el ejemplo del resurgimiento en la ciudad de Alicante de estos espacios gracias a la oferta de restauración. Lo hace con dos puestos centrados en la oferta de un lujo accesible en mariscos y carnes a precio de mercado que están fuertemente apoyados por el público. Su éxito ha animado a otros a lanzarse a una línea que espera crecer aún más en la zona.

"Mucha gente está preguntando por los puestos que están libres", destaca con entusiasmo Paco Alemany, presidente de la Asociación de Comerciantes de Mercados Municipales de Alicante. La licitación del 13 % que queda por cubrir "seguro que el año que viene se abre", adelanta para los más impacientes.

A ese interés ayuda la transformación que se está preparando en la zona. "Es un lugar estratégico", apunta Alemany, "por el eje Aguilera entre El Corte Inglés y la nueva Ciudad de la Justicia, el Mercado de Benalúa se quedará en el centro y seguro que volverá a tener la vida que tenía antaño". Por eso no duda en calificarlo como "el mercado que tiene más potencial para invertir, visitar y degustar ahora mismo".

No siempre ha sido así. José Casas lo sabe de primera mano ya que de los dos puestos que tiene, uno no le daba rentabilidad "y lo usaba como nevera, más que sacarle beneficios". Así que el año pasado decidió sumarse a una tendencia que estaba ya dando buenos resultados en la ciudad y reconvertirlo en un bar.

"Lo que se lleva ahora en el mercado es la hostelería, un híbrido entre vender y hacer y que la gente deguste", explica. Ese era el punto de partida para aprovechar su experiencia en venta y trato con los proveedores. Un conocimiento que, dice, le pesaba en contra cuando salía a comer fuera de cosa. "Es una cosa que siempre lo llevo mal porque el 80 % de los sitios no me gusta lo que ponen", asegura. Se puso manos a la obra con "ilusión de hacer algo y llevarlo". Así surgió JD Gourmet.

Abierto en agosto de 2022, en él cuenta que "puedes acaparar mucha clase de público, pero está enfocado a gente potente". "Lo bueno es que te puedes gastar desde seis euros de una caña y una ensaladilla hasta doscientos porque tengo un Moët Chandon o un vino de cien euros, pero, vamos, que hay para quisquilla y su caña por diez euros". Eso se lo han reconocido el público y conviene reservar si se quiere encontrar hueco de martes a sábado y solo en horario de mercado.

Un año más tarde el que se animó fue su vecino de enfrente del puesto, Aitor Rodríguez. Este septiembre ha abierto Baka donde su lema es 'come menos carne, elige mejor'. "Al final es lo mismo con la fruta, verdura y pescado porque lo que sale caro es lo que va a la basura, lo que no te comes".

Un problema que asegura orgulloso no tiene entre los que se acercan a probarlo. A eso contribuye una selección de carnes con la que quería desmontar el prejuicio de que "nadie se puede comer un chuletón de buey". "Son precios de mercado, porque el chuletón se pesa y te sale a tanto", explica, "y la gente sabe que paga lo que se está comiendo".

Entre sus propuestas incluye "carnes de Japón y España, Wagyu, la más cara del mercado y tienen muy buena aceptación". Eso explicaría que en el inicio el tique medio salía por cincuenta euros, una oferta que han decidido ampliar con tapas de marinera o un paté de curados de salchichón, chorizo y sobrasada de buey o bocadillos desde 7,5 euros.

