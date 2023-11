'Saltarse comidas ayuda a perder peso', 'los productos sin grasa son más saludables', 'los huevos aumentan el colesterol' o que 'los alimentos ecológicos son siempre la mejor opción', son algunos de los mitos más extendidos en la red sobre nutrición, según ChatGPT.

Desde la redacción de EL ESPAÑOL de Alicante hemos preguntado a la inteligencia artificial de 'OpenAI' por estas ideas equivocadas, y ChatGPT no solo ha respondido, sino que ha indicado por qué estas frases se equivocan: "Recuerda que es importante consultar a un profesional de la salud o un nutricionista para obtener orientación personalizada sobre tu dieta y necesidades nutricionales específicas".

Siguiendo las recomendaciones de la IA, hemos preguntado a un experto e la materia. El presidente del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana, Luis Cabañas, afirma que parte de la información que da ChatGPT es correcta, pero está incompleta: "Las máquinas lo entienden todo como sumas y restas; los humanos, como condicionantes".

Mitos más frecuentes

1. 'Los carbohidratos son malos para ti': "Los carbohidratos son una fuente importante de energía para el cuerpo. La clave está en consumir carbohidratos complejos y evitar los refinados y azúcares añadidos en exceso", esto es lo que dice ChatGPT.

Por su parte, Luis Cabañas indica que en este caso la respuesta es "correcta, pero matizable", ya que es cierto que los hidratos de carbono son una importante fuente de energía. "Lo ideal es comer comida, que comamos alimentos que lleven esos hidratos de carbono, pero si puede ser en su formato integral. Es decir, si tienes que coger pasta o arroz, mejor que sean integrales, y que añadiría, que evites la bollería industrial".

El presidente de CODiNuCoVa aclara que para él, la comida son todos aquellos alimentos que llevan nutrientes, mientras que al resto los considera como "productos masticables". Además, explica que los alimentos integrales sacian más y llevan más fibra, que es algo que el resto de alimentos ha perdido con el proceso de refinamiento. "Es como si a una nómina le quitaras el salario base", bromea.

2. 'Saltarse comidas ayuda a perder peso': "Saltarse comidas puede llevar a un aumento del hambre y a comer en exceso más tarde. Es mejor optar por comidas equilibradas y regulares para mantener un metabolismo estable", afirma ChatGPT.

"Es cierto que saltarse comidas después te llevará a tener más hambre, pero el resto del contenido de la frase es erróneo". Luis Cabañas insiste en que saltarse comidas no es un método recomendable de adelgazar. "La clave está en comer comida saciante. Tal vez, necesitas comer menos, pero no saltarte comidas. Además, otras veces necesitas comer más, pero mejor". El presidente de CODiNuCova insiste en que comer más no siempre es sinónimo de engordar, y en que la clave de todo está en la calidad de la comida, no en la cantidad.

3. 'Los productos sin grasa son siempre más saludables': "Los productos sin grasa a menudo tienen más azúcar y aditivos para compensar el sabor. Es importante leer las etiquetas y elegir opciones equilibradas".

Luis Cabañas da como cierto que los productos sin grasa suelen tener más azúcar. Sin embargo, avisa de que la segunda parte del mensaje que da ChatGPT es "vacío". Pone el foco en diferenciar el tipo de grasa del alimento, más que su cantidad. "La pista está en que comas comida y diferencias las grasas buenas de las malas". Además, pone de ejemplos de grasas saludables aquellas que provienen de alimentos como el aguacate, las olivas o las nueces; en definitiva, las materias primas, ya que en los productos con muchos ingredientes "nos la van a colar".

4. 'Los huevos aumentan el colesterol': "Los huevos son ricos en colesterol, pero la mayoría de las personas pueden disfrutar de huevos con moderación sin afectar negativamente su salud cardiovascular", indica ChatGPT.

Luis Cabañas indica que actualmente se sabe que el colesterol exógeno, -el obtenido a través de la dieta-, no se relaciona con el endógeno, -el que produce nuestro organismo-. Por lo que, "no pasa nada por comer cierta cantidad de huevos", siempre y cuando no basemos nuestra alimentación en un solo alimento. Es decir, que no se desplacen otros.

5. 'Comer tarde en la noche causa aumento de peso': "Lo que importa más que el momento de las comidas es el total de calorías consumidas durante el día y el nivel de actividad física", afirma ChatGPT.

El presidente de CODiNuCoVa da la razón a ChatGPT con su explicación. Sin embargo, indica que, en muchas ocasiones, quién cena tarde normalmente suele hacerlo peor porque puede llegar más cansado del trabajo o de cualquier otro sitio, y se decanta por lo más sencillo. "Si llegas pronto a casa es más normal que te apetezca ponerte a cortar unas verduras y cocinarlas", explica.

Luis Cabañas Alite es un dietista-nutricionista especializado en Nutrición Clínica con mención en Oncología. Ha desarrollado su carrera investigadora como investigador predoctoral en el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (València).

Actualmente ejerce en el Centro de Nutrición Aleris. En el ámbito asociativo es miembro de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la Asociación para la lucha contra la Leucemia de la Comunitat Valenciana (ASLEUVAL) y la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer.

