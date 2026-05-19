Las autopsias confirman el crimen machista en el cuartel de la Guardia Civil de Dolores

Las autopsias practicadas a los tres cadáveres encontrados en una vivienda del cuartel de la Guardia Civil de Dolores (Alicante) confirman la principal línea de la investigación sobre el crimen machista.

Fuentes conocedoras del caso han informado este martes a EFE de que esa es la conclusión del examen forense practicado a los cuerpos sin vida de Marisol, de 51 años, su hijo, Alberto de 24, y del guardia civil, de 55, que presuntamente mató a disparos a los dos primeros en dos habitaciones distintas antes de quitarse la vida con un tiro en la cabeza en otra estancia.

Las autopsias han sido realizadas en las dependencias del Instituto de Medicina Legal de Alicante y se prevé que próximamente el juzgado de guardia, el número 3 de Orihuela, que se hizo cargo del caso pueda inhibirse a favor de otro especializado en violencia de género.

El crimen machista ha sido desde el principio la principal línea de la investigación y ha causado una honda consternación en Dolores, una pequeña población del sur de la provincia de Alicante donde la familia era muy conocida ya que la pareja residía allí desde 1996 y Marisol era conductora de autobús escolar.

El pasado sábado, sobre las 11 de la mañana, un agente encontró los cuerpos sin vida.

Al parecer, el agente, que llevaba destinado en el puesto desde 1996, asesinó a la mujer en una habitación y al hijo en otra estancia antes de utilizar la pistola para quitarse la vida de un disparo en un pasillo.

El alcalde, Joaquín Hernández, recordó que la familia residía en Dolores desde 1996 y que era muy conocida en la localidad, por lo que los vecinos están "estupefactos y en shock".

Al respecto, el Ayuntamiento de Dolores decretó tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas, "ante los terribles hechos ocurridos en el municipio".

Además, el Consistorio convocó un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento para las 20 horas del pasado sábado.

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