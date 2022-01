El Elche encuentra el camino

La mejor versión del Elche apareció en el momento oportuno para encauzar la clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey, donde aguarda el Real Madrid, y arrancar la segunda vuelta fuera de la zona de descenso. El equipo ilicitano afrontó su partido en el campo del Espanyol, donde no ganaba desde hacía más de medio siglo, con la soga al cuello, pero salió del estadio, tras los 90 minutos, a dos puntos de las llamas, reforzado y convencido de que puede aspirar a una plácida permanencia en la categoría.

“Este es el camino, ya llevábamos varios partidos haciendo las cosas bien sin tener los resultados que merecíamos”, resumió el centrocampista Omar Mascarell, uno de los principales artífices del resurgir del Elche en las últimas semanas. La mejoría también resulta evidente a ojos del portero Edgar Badía, quien no duda en afirmar que el equipo es ahora “más sólido y contundente”. “Las sensaciones son buenas y estamos en la pelea, preparados para el exigente calendario que se avecina”, añade.

Ya a la vuelta de la esquina la competición se empina para el Elche, al que espera un derbi autonómico de máxima exigencia el domingo ante el Villarreal y, posteriormente, un doble enfrentamiento de Copa del Rey y Liga contra el Real Madrid.

Sin embargo, no hay miedo ni dudas en un equipo que desde el parón de Navidad ha sido capaz de contener al Granada, pese a jugar 45 minutos con un jugador menos, profanar Almería, la guarida del líder de Segunda con un equipo de circunstancias, y tomar el campo del Espanyol, donde esta temporada solo había ganado el Atlético.

“Este equipo es capaz de pelearle a cualquiera”, asegura Mascarell, quien confirma que el Elche está en una buena línea y con sus jugadores cada vez más enchufados a la competición. “Era muy importante comenzar ganando la segunda vuelta”, apostilla

El portero barcelonés también ve al Elche dando “pasos hacia adelante” en las últimas jornadas y elogia el “espíritu defensivo” del equipo “con y sin balón”. “Hemos mejorado en todos los niveles. Estamos muy satisfechos con los progresos, pero esto no para, porque nos espera un mes de enero bastante exigente”, sentencia Badía.

Futuro de Benedetto

La alegría por la victoria y el repunte del equipo ilicitano no maquilla, sin embargo, cierta inquietud por el futuro de Darío ‘Pipa’ Benedetto, uno de los fichajes estrella del club que no termina de encontrar la postura en el equipo. Tras la victoria en Barcelona, donde el argentino volvió a quedarse en el banquillo, el técnico, Francisco Rodríguez, no despejó la incógnita sobre el futuro del delantero, al que se vincula desde hace semanas con Boca Juniors, su anterior equipo en Argentina. Francisco negó que la decisión de que el delantero no jugara no tuvo que ver con cuestiones extradeportivas ante una inminente salida del club.

“No tomé la decisión pensando en el futuro. El presente es muy importante. Todos están colaborando (los jugadores) para que seamos mejores, el Pipa entre ellos”, dijo el técnico, quien añadió que “lo que tenga que pasar, pasará, pero no solo con él, sino con el resto de los compañeros”.

Benedetto está representado por Christian Bragarnik, quien además es su socio en la empresa que adquirió el Elche en 2019, por lo que cualquier opción de salida es algo que manejan agente y jugador directamente, dada su estrecha relación personal. En la rampa de salida de la entidad también se encuentra Josema Sánchez, central por el que ha mostrado interés el Valladolid, según apunta Onda Cero Elche, donde volvería a coincidir con Pacheta.

