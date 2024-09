El presidente del Elche niega que exista preocupación por la marcha del equipo, pero reconoce que queda mucho trabajo

Otra vez le toca a Joaquín Buitrago, presidente del Elche, salir a apagar un nuevo incendio, en esta ocasión provocado por la contundente derrota sufrida por el equipo en su visita a Zaragoza. El 3-0 ha escocido mucho en la parroquia ilicitana, a la que no le sirve de coartada ni el proceso de adaptación de los nuevos, ni las bajas, ni el modelo de juego.

A pesar de lo que refleja la clasificación, y de lo que se viene a la vuelta de la esquina, el Granada, otra de las superpotencia de la categoría que no ha arrancado bien el curso, el presidente del Elche asegura que no existe “preocupación” en la cúpula de la entidad, pero admite que queda “mucho trabajo por delante” para mejorar la situación”.

“Los inicios de Liga son complicados y esta competición es muy larga”, recuerda el presidente, quien añade que el sistema de juego que pretende plasmar el entrenador, Eder Sarabia, requiere “un pequeño periodo de adaptación”. “Todo pasa por la solidez defensiva. Consiguiendo esa solidez, y con ese sistema de creación de oportunidades que tenemos, vamos a disfrutar de un gran juego”, argumenta el presidente del Elche.

Buitrago asegura que el partido de Zaragoza no le gustó a nadie y considera que es un “tropiezo” del que se deben “sacar conclusiones y corregir errores”. “Tenemos plantilla y entrenador para hacer una gran temporada”, afirma Buitrago, que pide a la afición del Elche “paciencia y confianza” para evitar situaciones como las vividas en los primeros minutos del partido ante el Córdoba, en los que los jugadores fueron silbados.

“No es una buena decisión abuchear durante el partido. Entiendo que muestre su descontento, pero después del partido. Hay que animar siempre y confiar en los jugadores. Si ayudamos durante los 90 minutos, como ante el Zaragoza, los jugadores lo agradecen", ha explicado.

El presidente ha confirmado que, una vez cerrado el mercado, el club sigue buscando la figura de un director deportivo tras la dimisión a principios de agosto de Chema Aragón por discrepancias en la forma de trabajar con los dirigentes de la entidad. Sin embargo, defiende el trabajo realizado por la comisión formada por Christian Bragarnik, Pedro Schonocca y Eder Sarabia.

“Es una figura necesaria y la buscaremos. No es una cuestión de urgencia, pero llegará. Se ha acabado el mercado de fichajes y no he escuchado, en líneas generales, ninguna crítica. Los jugadores que tenemos y la plantilla es de una calidad muy elevada”, sentencia.

Presentaciones

El Elche ha presentado este martes en sociedad al extremo sueco-kosovar del Elche, Elbasan Rashani, y al defensa central austriaco, David Affengruber. Ambos jugadores fichados en los últimos instantes del mercado, ya han tenido la oportunidad de debutar.

Rashani ha asegurado que el modelo de juego del Elche fue una de las razones por las que aceptó la oferta del club ilicitano. El jugador, internacional por Kosovo, considera Elche como el “el sitio perfecto” para prolongar su carrera deportiva tras una larga estancia en Francia.

El extremo elogió la calidad de la plantilla y ha señalado la pelea por el ascenso como un reto “al alcance de la mano”. Además, se ha definido como un jugador de equipo que se puede adaptar con facilidad “a diferentes posiciones y estilos de juego” con el objetivo de ayudar al equipo.

El austriaco, por su parte, considera su fichaje por el Elche como un “paso adelante” en su carrera deportiva. En cuanto al objetivo del equipo, el austriaco ve al equipo con “muchas opciones” de pelear por el ascenso.

El central se definió como un jugador “dinámico” al que le gusta comunicarse con sus compañeros y señala que la principal diferencia que ha notado con el fútbol austriaco es el nivel técnico de los jugadores y la intención de los equipos de cuidar la posesión del balón para atacar.