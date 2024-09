El Elche presenta la experiencia de Sory Kaba y la juventud de Gerard Hernández

El Elche ha presentado esta mañana a dos de sus nuevas incorporaciones que reforzarán la plantilla. El delantero guineano Sory Kaba pondrá la experiencia al servicio de un club que ya conoce y que considera "su casa" y el joven centrocampista catalán del Gerard Hernández aportará juventud al equipo.

Sory Kaba se mostró muy feliz de regresar a la entidad cinco años después de su salida. "No recuerdo un partido del Elche que no haya visto en este tiempo", indicó el atacante, que tras militar en el filial del Elche dio el salto al primer equipo ilicitano, con el que logró un ascenso a Segunda.



Kaba admitió que estaba "cansado" de la situación que vivió el pasado curso en Las Palmas, por lo que quería volver a sentirse "futbolista". "Y como en casa, en ningún sitio", añadió, según informa Efe.





El atacante admitió que no esperaba volver al Elche al principio del mercado y agradeció el "esfuerzo" de los dirigentes y personal de la entidad por concretar su fichaje.



El delantero, que llega cedido por un año con una opción de compra, recordó que se fue del Elche "joven" en busca de un futuro que ha podido conseguir.



"Pude jugar Champions, Europa League y grandes ligas. Para mí era importante regresar aquí con una buena edad (29 años) y no cuando estoy acabado", explicó el futbolista, que deseó "escribir mi nombre en un proyecto muy bonito".



Sory Kaba admitió tener ciertas similitudes en su juego con Mourad, otro de los delanteros de la plantilla, y aseguró que no sentirá la presión de tener que marcar goles.



El guineano lamentó haber regresado al Elche con una derrota en Zaragoza, pero confió en revertir la situación la próxima jornada ante el Granada en un partido que calificó como "duro y bonito".



El jugador pidió "paciencia" a la afición y un poco de tiempo para que el equipo asimile las ideas del entrenador, Eder Sarabia. "Cuando la afición del Elche va con el equipo es algo muy bonito", concluyó Sory Kaba.

Gerard Hernández

Por su parte, Hernández aseguró que a pesar de la dificultad de la competición y de su discreto arranque el conjunto ilicitano tiene potencial para estar arriba de la clasificación.



Gerard Hernández llegó al Elche en el último día del mercado de fichajes en calidad de cedido por el Villarreal, si bien el club ilicitano tiene una opción de compra sobre el joven jugador catalán.



El futbolista calificó su llegada al Elche de "rápida e inesperada" y afirmó que no dudó "ni un segundo" en aceptar la oferta del club. "Agradezco que me den la oportunidad de entrar en el fútbol profesional en mi primer año de amateur. Vengo con muchas ganas", indicó el centrocampista, de 19 años de edad.



Gerard Hernández señaló que está dispuesto a aprender de sus compañeros, pero también a dar "un pasito adelante" en su carrera para consolidarse en el fútbol profesional.



El centrocampista destacó la competencia que existe en su posición y desveló que el entrenador, Eder Sarabia, le ha pedido que venga con "humildad y ganas de trabajar", además de "jugar fácil, apoyar a los compañeros en la salida de balón, robar lo máximo posible y hacer que el equipo esté junto".



El barcelonés se mostró feliz por haber debutado en Zaragoza, pero no por la imagen y el resultado, si bien garantizó que el Elche va a mejorar "cien por cien" y que un partido como el de La Romareda "no se va a volver a repetir".



El barcelonés declaró que el vestuario tiene una confianza plena en el estilo de juego que pretende implantar el técnico, Eder Sarabia, y que al Elche sólo le falta "hacer equipo". "Necesitamos a la gente que esté con nosotros, con el entrenador y con el modelo de juego. "Esta semana cambiarán las cosas", afirmó en alusión al partido ante el Granada de la próxima jornada.



Gerard Hernández, por último, agradeció los elogios que ha recibido de su nuevo entrenador, que indicó que el catalán será uno de los centrocampistas dominantes del fútbol español en los próximos años. "Son elogios que agradezco, pero las palabras se las lleva el viento si no lo demuestras dentro del campo. Trabajaré lo máximo posible para estar aquí muchos años y en la selección algún día", finalizó.