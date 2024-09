El Zaragoza aplasta a un Elche que cava su propia tumba (3-0)

El Elche sigue sin demostrar que es uno de los aspirantes al ascenso a Primera División. En el inicio de temporada solo ha conseguido una victoria en cuatro partidos y la contundente derrota ante el Real Zaragoza solo deja una peor imagen tras los errores cometidos.

Los hombres de Víctor Fernández han continuado con su buena racha recordando el gran inicio liguero de la pasada campaña, según recoge la crónica de Efe. Los ilicitanos de Eder Sarabia siguen sin adaptarse al nuevo curso y no dieron muestras de ser uno de los favoritos a estar en los puestos altos en un partido en el que además, se cavaron solos su propia tumba.

Primero con un error garrafal del meta Matías Dituro que propició el 1-0, después con la expulsión directa de Óscar Plano por un pisotón sin querer jugar el balón a Tasende y finalmente por un nuevo error en la salida del balón que acabó con el 2-0 en el minuto 69 y que sentenció el encuentro, a pesar de que los blanquillos aún anotaron otro tanto más en el tramo final.

Desde el inicio el encuentro en La Romareda, este se convirtió en una lucha permanente en el centro del campo por la posesión del balón, pero sin que nadie fuera capaz de pisar el área rival.

El conjunto de Eder Sarabia, como ya suele ser habitual, fue el que más tiempo lo tuvo en su poder. Le sirvió de poco a los ilicitanos pues no eran capaces de generar peligro. El movimiento del balón era demasiado lento y eso permitía al conjunto maño defenderse con solvencia.

Y lo mismo ocurría cuando eran los pupilos de Víctor Fernández los que tenían la posesión, demasiado control para no generar pérdidas, pero eso conllevaba nula capacidad de sorpresa. Solo en un par de ocasiones los robos de balón aceleraban las acciones, pero todas morían sin llegar a las áreas.

Los errores

Todo era demasiado encorsetado hasta que en una acción maña Alberto Marí disparó al borde del área. Un remate que en principio no debía llevar mayor peligro porque era centrado y no excesivamente potente, pero al meta del Elche, Matías Dituro, le engañó el bote ante sí y no fue capaz de hacerse con el esférico, lo que fue aprovechado por Mario Soberón para inaugurar el marcador en el minuto 37.

El tanto zaragozano espoleó al Elche que en el 42 tuvo la única oportunidad clara con un remate cruzado de José Antonio Ferrández Josan que salió ajustado al palo derecho de la meta de Gaetan Poussin, pero ahí se quedó todo para los ilicitanos.

El equipo local pareció salir más decidido a por el partido tras el descanso y tuvo su primera opción por medio de Adrián Liso en el 46, oportunidad que abortó Dituro.

Roja al Elche

La expulsión de Óscar Plano en el 54 comenzó a decantar el partido. Este acabó de caer del bando de los de Víctor Fernández cuando un mal cambio de juego desde la defensa foránea propició la recuperación zaragozana para acabar con un gran remate de cabeza en plancha de Soberón, que hacía doblete. Así acabó con las ilusiones de un Elche que en inferioridad numérica no fue capaz de inquietar la meta local.

El Real Zaragoza anotó el tercero en el 84 tras un gran zurdazo por la escuadra del recién salido Francho Serrano y aún tuvo opciones de haber agrandado la brecha aunque le faltó puntería.

Ficha técnica

3 - Real Zaragoza: Poussin; Calero, Vital, Lluís López, Tasende; Bermejo (Francho, min 66), Keidi Bare (Adu Ares, min 74), Marc Aguado (Toni Moya, min 57), Liso; Soberón (Luna, min 74) y Marí (Iván Azón, min 66).

0 - Elche: Dituro; Álvaro Núñez (Affengruber, min 63), Diaby (Rashani, min 80), Barzic (Mario Gaspar, min 63), Salinas; Óscar Plano, Gerard Hernández (John Donald, min 63), Nico Castro; Josan, Agustín Álvarez (Sory Kaba, min 72) y Nico Fernández.

Goles: 1-0. min 37. Soberón; 2-0. min 69. Soberón; 3-0. min 84. Francho.

Arbitro: Ávalos Barrera (Comité Catalán). Expulsó con roja directa a Óscar Plano, del Elche (min 54). Amonestó con tarjeta amarilla al entrenador local, Víctor Fernández, y al visitante, Eder Sarabia. También a los jugadores Soberón, por el Real Zaragoza, y Álvaro Núñez Josan y Sory Kaba, del Elche.

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de Liga de Segunda División disputado en el estadio de La Romareda ante 21.024 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de los abonados zaragocistas fallecidos el último año y del exjugador Cándido Gómez (Candi).