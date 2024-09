La Universidad de Alicante "abierta a negociar" si se pacta el reconocimiento del grado de Medicina

La batalla judicial por el grado de Medicina que imparte la Universidad de Alicante ha mostrado este martes el apoyo unánime de la institución por mantener este título. La rectora Amparo Navarro destaca la declaración emitida por el consejo de gobierno y la voluntad de negociar mientras se pacte el reconocimiento de estos estudios.

El curso universitario no ha empezado y su futuro está en boca de políticos y rectores desde el 2 de agosto. La rectora ha repasado este martes la cronología del conflicto que enfrenta a la Universidad Miguel Hernández con la UA por un título que se ha vuelto a impartir en esta última desde el curso pasado.

En ese repaso, Navarro ha explicado que en mayo tuvo una reunión con el conseller de Educación José Antonio Rovira en la que este le planteó sus dudas "respecto a al título de Medicina con cuestiones formales que le contesté y entendí que eran las mismas que planteaba la UMH en su demanda, que estaban respondidas por parte de la propia abogacía de la Generalitat en la abogacía". Por lo que afirma que "no encontraba nada novedoso respecto al proceso judicial".

El encuentro con Rovira puso sobre la mesa la posibilidad de un campus interuniversitario, uno que compartieran ambas universidades públicas, para gestionar este grado. Una opción que se planteaba "para que la UMH retirara su demanda". Navarro le preguntó entonces "si podían convivir los dos grados y me dijo que no, que su planteamiento era un grado de medicina y de enfermería compartido y compartiendo todos los grados de la salud. A eso lógicamente no podía darle una respuesta positiva".

En una siguiente reunión, esta vez con el presidente Mazón también presente, desde el Consell le explican que hay "un informe de la Abogacía de la Generalitat en el que planteaban defectos de forma del procedimiento de aprobación". Estos, para Navarro, "volvían a ser los mismos defectos que planteaba la UMH y que habían sido contestados por la Abogacía de la Generalitat y la demanda de la UA". Ahí le informaron de que "estaban planteándose allanarse para ser neutrales en el proceso o iniciar un proceso de nulidad si había motivos suficientes".

En esa misma reunión Navarro afirma que le volvieron a plantear la propuesta del campus interuniversitario con la UMH "y le pregunté si había algún proyecto con presupuesto y si este llevaba consigo que el grado de Medicina se iba a mantener con su autonomía". Al igual que en la anterior, el proyecto pasaba por "que se compartiera todo con un solo grado de enfermería y medicina". Y ahí la rectora nuevamente se negó.

¿Por qué se niega la UA a compartir el grado? A esta cuestión ha dedicado buena parte del encuentro con los medios de este martes en el rectorado. Como ha explicado la colaboración entre universidades es frecuente, este mismo martes así han presentado una investigación conjunta. "Lo más frecuente cuando se ofrecen es que suelen ser en el nivel de máster y doctorado porque es más fácil o bien no hay una docencia reglada presencial", explica. "No conozco ningún caso en que grados de fuerte demanda, como el de Medicina o Enfermería, tengan ninguna cuestión que justifique que lo hagan interuniversitario", subraya.