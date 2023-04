Una editorial valenciana resucita a "los mártires de la libertad" con sus últimas cartas antes de morir

Las cartas de la memoria reunirá las despedidas que las víctimas del franquismo escribieron antes de morir. La editorial valenciana Llibres de l'Encobert resucita en Semana Santa a estos "mártires de la libertad que probablemente están más cerca de la figura de Cristo, aunque no todos son creyentes, porque se sacrificaron por una idea más grande, la igualdad y la defensa de los pobres".

Este proyecto surgió hace más de dos décadas, cuenta su editor José López Camarillas, "como un ejercicio de sanación de los familiares de los asesinados por el franquismo agrupados en Memoria y Libertad". Así, les responden también por carta porque "el dolor se lleva heredando desde hace ocho décadas".

La intensidad de los textos de ambas partes refleja la crudeza del momento que les tocó vivir. Camarillas reconoce que se emocionó al leer la de "un señor que pedía perdón a su madre por haber discutido con ella y que temía que ella se sintiera culpable". En otras una mujer que escribe un poema a su marido, un niño que escribe a Eva Perón para que medie por su mamá, o un carpintero que dibuja viñetas irónicas explicando a su esposa y a su hijo la convivencia en la cárcel al estilo de La vida es bella, resume.

[La precuela de Juego de tronos es de una pequeña editorial valenciana]

El editor ve clara similitud con los últimos días de Jesús cuando lee cartas como la del gobernador civil de Valencia Ricardo Zabalza. Detenido en el Puerto de Alicante, sería fusilado en Madrid el 24 de febrero de 1940. Antes de morir escribió a sus padres estas líneas: "Vosotros en vuestra sencillez religiosa no os explicaréis como un hombre que ningún crimen cometió —el propio fiscal lo reconoció así en su informe— y sobre el que no existe tampoco acusación de hecho vergonzoso alguno, pueda sufrir la muerte que me espera".

"Todas las historias tocan el corazón porque es algo real que pasó hace relativamente poco cerca de nuestras casas y que todavía no está resuelto", cuenta Camarillas. Desde la indignación se plantea por qué las instituciones desde 1977 hasta hoy no habían hecho posible que se respondieran estos mensajes. "Probablemente llegue tarde, como muchos de los avances en memoria democrática, para paliar a las víctimas", lamenta.

La relación de Camarillas con Memoria y Libertad arrancó con la publicación de El premio, un libro que también recogía testimonios de la posguerra. Así trató con Tomás Moreno, quien se encargó de "rescatar estos pedacitos de nuestra historia". Y le alaba por esa labor a partir de la que se decidió a lanzar por Verkami este proyecto. Con él espera que "lleguemos a tiempo para alertar de que se avecina tormenta. Que el fascismo no es una broma".

["No voy a huir, no he hecho nada": exhumadas más de la mitad de víctimas de Franco del cementerio de Alicante]

Promover este libro mediante plataformas de micromecenazgo es clave: "Son muy importantes para la subsistencia de las editoriales pequeñas". Gracias a este sistema, consigue "una visibilidad en Internet y en medios de comunicación tradicionales a la que difícilmente podemos aspirar por nuestra cuenta" cuando se trata de "un sector donde los libros caducan a las pocas semanas ".

Sigue los temas que te interesan