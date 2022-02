Mercado Central de Alicante, un siglo de vida como 'foco' gastronómico de la ciudad

El Mercado Central de Alicante lleva cien años abasteciendo a la ciudad con los mejores productos de la gastronomía alicantina, a buenos precios, y ofrecidos por vendedores locales y pequeños empresarios.

Servicio de panadería, charcutería, congelados, pescados, frutos secos, hostelería... y así hasta completar la oferta de casi un centenar de comercios de proximidad, que habitan la plaza del '25 de Mayo'.

La historia también forma parte de este tradicional edificio de Alicante, que en 1938 sufrió uno de los ataques más sangrientos de toda la Guerra Civil Española, el bombardeo del 25 de mayo, un suceso que terminó con la vida de más de 300 personas y más de un millar de heridos.

Para celebrar su centenario, el Ayuntamiento de Alicante ha reservado una partida de 300.000 euros del presupuesto municipal, que servirá para poner en marcha un programa de actos, con el objetivo de poner el valor y promover el comercio local.

Historia de Mercado

A finales del siglo XIX, Alicante cuenta con los mercados de la 'Puerta del Mar' y el 'Mercado de García Calamarte'. Pero la oferta de estos dos lugares no es suficiente para abastecer a una población de más de 50.000 habitantes.

El 12 de febrero de 1911 el Rey Alfonso XIII se persona en la ciudad para colocar la primera piedra de este edificio, situado en la Avenida de Alfonso el Sabio. La obra, idea de Francisco Fajardo Guardiola, fue terminada por otro arquitecto, Juan Vidal Ramos. Con una inversión de 1.247.000 pesetas, el mercado de abastos no encuentra quien lo quiera regentar en subasta.

Finalmente, es la Caja de Ahorros y monte de Piedad de Alicante, quien se encarga de la financiación del proyecto, según describe la asociación Alicante en Vivo en su web. El 12 de noviembre de 1922 se abre oficialmente el mercado central en un acto de inauguración presidido por la Duquesa de Canalejas, entre otras personalidades de la época. Abierto durante todo este tiempo, a excepción del año 1987, cuando se hizo una reforma integral que duró más de cuatro años.

El Mercado Central de Alicante, en 1931. Francisco Sánchez Archivo Municipal de Alicante

Uno de los hechos históricos con mayor relevancia tanto para el Mercado como para la ciudad de Alicante fue el bombardeo ocurrido el 25 de mayo de 1938, un ataque de la Aviación Legionaria, dirigida por los italianos De Prato y Zigiotti. Se calcula que murieron unas 300 personas y hubo más de mil heridos. Muchos hablan de él como un ataque silenciado porque "Franco llegó a declarar que el bombardeo no se había producido", tal y como recordaba el escritor Enrique Botella en este diario.

Hasta mayo de 2011 no hubo una placa que recordara lo sucedido en el lugar. Y no fue hasta dos años más tarde cuando las víctimas no tuvieron un memorial que las recordara.

Puesta en valor

La concejala de Comercio, Lidia López, señaló que desde el Ayuntamiento de Alicante se está trabajabando con el Mercado Central para organizar un programa de actos con los que se va a conmemorar su Centenario, y destacó que "queremos que sea uno de los mejores eventos del año, y lo estamos organizando con mucha ilusión para poner en valor la historia de uno de los más emblemáticos monumentos de nuestra ciudad".

De esta forma, el Ayuntamiento ha contemplado en el presupuesto que se acaba de aprobar de Comercio un total de 300.000 euros para llevar a cabo todas las iniciativas y actos para como incidió la edil de Comercio dar todo el "apoyo y respaldo municipal para conmemorar la onomática y celebrar esos 100 años de historia junto a todos los alicantinos y comerciantes del Mercado Central".

