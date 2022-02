Beéle, la revelación del reguetón que se lanza desde Alicante en su primera gira por España

Beéle, con 19 años, ya sabe lo que es tener un éxito que se mide por centenares de millones de reproducciones. Y con eso colaborar con los artistas que lideran las plataformas musicales, como Maluma y Rauw Alejandro. Esta es la primera visita a España en gira de este cantante colombiano de reguetón y una de sus paradas es Alicante.

En una terraza con vistas al Castillo de Santa Bárbara, Beéle atiende en la promoción de esta gira a la que llega con nuevo sencillo, Enchulao. Acaba de llegar en AVE desde Madrid y, pese al fresco, va en pantalón corto y camiseta. La cálida recepción a su música en España compensa.

"Siempre me ha sorprendido, desde el primer momento que llegué", explica. Y por eso asegura que "conocer no solo Madrid o Alicante sino otros muchos lugares, se tornó una ilusión increíble". En esta parada, acompañado por su equipo ya ha disfrutado de "una paella muy gustosa" y se ha encontrado con los que le reconocen y le piden fotos. "Esta sensación no se va, que estoy en un lugar nuevo donde tengo muchos seguidores me llena el corazón porque siento que es un momento único mi primera vez acá".

Mario Puche, el responsable de la discoteca Magma en la que actúa Beéle también está satisfecho por su llegada. Pese a las restricciones sanitarias, el artista de Barranquilla "ha sido un buen reclamo" para el público. Para Puche una de las claves de esta actuación es apostar por los talentos que despuntan. Ya le pasó cuando acertó de pleno con la primera gira del rapero Bad Bunny. "La primera vez fueron cuatrocientas personas en 2017 y la siguiente ya fueron tres mil en 2019". Ahora, por dos años consecutivos es el artista más escuchado del mundo en Spotify.

El amor

Las letras de sus canciones las suele dedicar al amor. "Siento que lo reflejo en la forma que lo interpreto porque no hablo de situaciones, mi intención es hacerlas sentir, hablando de los sentimientos que pasan en tal momento. Es la manera en la que quiero que se vea de esos momentos únicos y promover algo que visualmente sea diferente".

Y para conseguirlo suele contar con muchos compañeros en este viaje. Si apareció en Aloha de Maluma, donde también compartía protagonismo con Rauw Alejandro, con este repetía en Extrañándote. Los dos sencillos que ya ha sacado en 2022, son duetos: Enchulao con Blessd y Fantasi con Tini.

"He tenido la oportunidad de conocer al artistas y son todas situaciones diferentes", explica sobre esos trabajos. De ellos le gusta aprender tanto por la experiencia directa de conocerlo como por compartir los conocimientos musicales. "En realidad, con todos los que he colaborado es cuestión de vivir los procesos y tener muy claro el objetivo de crear, sin importar qué, porque puedes vivir mucho más de lo que te da la vida".

Loco es la canción clave en el despegue de Beéle, con solo 16 años. "Ese tema es mi vida, mi himno. Por ese tema salí de Colombia y me vine a Europa. Fue el inicio y punto de partida de mi carrera". Tanto es así que lo considera "una bendición grandísima" que le hizo ver que "no dejara esto que sentía a un lado y que pensara que era momentáneo y un hobby para pasar el rato". A este le agradece "que me centrara tanto en mi vida".

