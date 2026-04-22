El proyecto urbanístico del Ensanche Levante de Benidorm avanza con una nueva fase de exposición pública

El desarrollo del Ensanche Levante de Benidorm sigue progresando en su tramitación administrativa tras la publicación, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del 21 de abril de 2026, del anuncio que abre un periodo de información pública de 45 días hábiles para el Programa de Actuación Integrada (PAI), junto con su correspondiente Proyecto de Urbanización.

La documentación podrá consultarse hasta el 26 de junio de 2026, plazo durante el cual cualquier persona interesada podrá examinarla y presentar alegaciones o sugerencias.

Este nuevo trámite marca un avance significativo en uno de los desarrollos urbanísticos más importantes de la ciudad, tras una primera fase de información pública realizada en 2025, en la que se recogieron diversas aportaciones e informes sectoriales.

Estas contribuciones fueron estudiadas por el Ayuntamiento y trasladadas a la Agrupación de Interés Urbanístico promotora, que a finales de ese mismo año presentó una versión revisada y unificada del Programa.

La propuesta actual incorpora las modificaciones derivadas de dichos informes y abre una nueva oportunidad para que la ciudadanía conozca en detalle las actuaciones previstas y su repercusión en el entorno urbano.

100 millones de euros

El Proyecto de Urbanización contempla una inversión global superior a los 100 millones de euros, de los cuales alrededor de 75 millones se destinan directamente a las obras.

Entre las actuaciones más relevantes se incluyen la conexión con la subestación eléctrica de Montebello, en La Nucía, la mejora de las infraestructuras de saneamiento de Benidorm y las compensaciones por elementos incompatibles con la ordenación prevista, que se concretarán en la fase de reparcelación.

El plan también prevé la creación de un gran parque urbano central de más de 60.000 metros cuadrados, acompañado de una red de zonas verdes y espacios peatonales interconectados que suman cerca de 40.000 metros cuadrados adicionales.

Movilidad sostenible y el peatón

La red viaria proyectada alcanza los 172.000 metros cuadrados, de los cuales cerca de 60.000 estarán destinados exclusivamente al tránsito peatonal. En conjunto, más del 45% del espacio se reservará para peatones y ciclistas, mientras que el resto se distribuirá entre transporte público, circulación de vehículos y aparcamientos.

Asimismo, el proyecto contempla el encauzamiento del Barranco del Derramador conforme a las indicaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar, así como la mejora de la conexión entre el núcleo urbano y la autopista AP-7, siguiendo las directrices de la Dirección General de Carreteras.

Ajuste al planeamiento municipal

El Plan Parcial se adapta a las determinaciones del Plan General de Benidorm y cumple con los criterios fijados por el Ayuntamiento.

La edificabilidad total prevista asciende a 292.600 metros cuadrados útiles, repartidos entre 123.111 m² de uso hotelero, 98.159 m² de uso residencial libre, 42.068 m² destinados a vivienda protegida, 22.239 m² para locales terciarios en planta baja y 7.020 m² de uso terciario en manzana exclusiva.

La actuación está impulsada por una Agrupación de Interés Urbanístico que reúne actualmente cerca del 80% de la superficie del sector, con previsión de incrementar este porcentaje en los próximos meses.

Una vez concluido el proceso de reparcelación, previsto para mediados de 2027, las obras de urbanización se adjudicarán mediante concurso público, garantizando la transparencia y la libre concurrencia. El plazo estimado de ejecución será de 36 meses.

Todas las cargas de urbanización correrán a cargo de los propietarios del suelo.