La selección ucraniana, robada en Benidorm antes del partido que la dejó fuera del Mundial: se llevaron relojes y efectivo

Los jugadores de la selección de Ucrania, antes del partido de la repesca para el Mundial 2026 ante Suecia disputado el pasado jueves Ciutat de Valencia. Kai Forsterling EFE

La selección ucraniana de fútbol sufrió el robo de relojes de lujo, dinero en efectivo y otros efectos en Benidorm antes de disputar la semifinal del playoff de clasificación para el Mundial 2026 frente a Suecia el 27 de marzo en Valencia.

El suceso se produjo en el hotel Meliá Villaitana, donde estaban alojados para preparar su encuentro contra el combinado nórdico, según ha podido conocer EL ESPAÑOL de Alicante.

Los ucranianos habían elegido la provincia de Alicante para concentrarse de cara al importante encuentro en el que se jugaban sus opciones de asistir a la cita mundialista que se celebrará este verano en Estados Unidos, Canadá y México.

Una victoria les habría clasificado para la ronda decisiva, pero perdieron 3-1 y quedaron eliminados.

Según adelantó el periodista ucraniano Igor Burbas, antes del viaje a Valencia, la selección fue robada a comienzos de la semana pasada, cuando tanto jugadores como cuerpo técnico se encontraban fuera de sus habitaciones.

Los ladrones aprovecharon su ausencia para entrar en los cuartos y robar dinero, artículos de lujo y relojes valorados en miles de euros. Así, a Alberto Bosch, asistente del técnico Sergei Rebrov, le habrían robado 1.800 euros en efectivo.

Fuentes a las que ha tenido acceso este diario aseguran que los jugadores descubrieron el robo al volver a sus habitaciones y culparon al personal de limpieza del hotel.

"Fue una escena surrealista", indican las mismas fuentes, que señalan que se cacheó a una trabajadora de la limpieza, quien habría denunciado la situación ante la Policía.

A pesar del incidente, la Federación Ucraniana de Fútbol (UAF) no interpuso denuncia ni ha hecho comentarios en relación con lo ocurrido.

Por su parte, el hotel ha declinado hacer declaraciones al respecto. La Policía Nacional tampoco ha dado detalles sobre lo sucedido.

El Meliá Villaitana cuenta con un Football Centre que es destino habitual de concentración de equipos y selecciones nacionales europeas por sus instalaciones de élite, que incluyen campos de fútbol de medidas FIFA, gimnasio, spa con salas de tratamiento y otros espacios preparados con la última tecnología para cumplir con las necesidades de los jugadores.

La selección española olímpica de fútbol también se concentró allí antes de los Juegos de Tokio 2021.

Entre los equipos que han pasado por sus campos figuran el Schalke 04, el Legia Varsovia, el Zenit, el Viktoria Plzen, el Grasshopper Zürich y el Rapid Viena.