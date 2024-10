El PSOE de Alicante tendrá que explicar a los vecinos su abstención sobre la Variante de Torrellano en el Congreso

La abstención del PSOE en el Congreso de los Diputados ante la moción presentada por el PP (y apoyada por Compromís, Sumar y Vox) en favor del inicio de los trabajos de redacción de la Variante de Torrellano no le saldrá gratis al grupo municipal liderado por la socialista Ana Barceló en Alicante.

Tal y como ha confirmado la presidenta de la AAVV San Gabriel y una de las portavoces de la "Plataforma Variante de Torrellano, Ya", Paz Sotodosos, han solicitado una reunión con los socialistas alicantinos para que expliquen su postura en Madrid. Sobre todo, después de que el ministro Óscar Puente afirmase el pasado 15 de julio en una comparecencia en la ciudad que harán la infraestructura imprescindible para la ciudad.

"Una cosa es hacer anuncios, que salen gratis, y otra ponerse a trabajar. Además, no es la primera vez que el PSOE nos sorprende saliéndose del consenso general de toda la ciudad en este tema. Porque la Variante de Torrellano es lo único en lo que estamos de acuerdo todos".

Y es que en abril de este año, la diputada socialista María José Salvador (exconsellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalidad Valenciana en el gobierno autonómico de Ximo Puig) rompió la unanimidad política sobre la Variante en las Cortes Valencianas, en abril de este año, cuando la cámara autonómica exigió al Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) la ejecución de la totalidad de la obra.

Previamente, el Gobierno había anunciado que no solo no retiraría las peligrosas vías del frente litoral que año a año cuentan accidentes mortales, sino que las iba a electrificar. Aunque luego el Ministerio reculó y aseguró que sería una "electrificación temporal" para cumplir con los compromisos del Corredor Mediterráneo.

Desde la Asociación ya han pedido una reunión con el grupo municipal porque según asegura Sotodosos, "nos ha sorprendido esta ruptura del consenso, como nos sorprende que el Ministerio no haya resuelto las alegaciones desde julio de 2023 y que el expediente siga igual que hace un año y medio. No entendemos la postura porque no exigimos una inversión millonaria ahora, sino que se redacte el proyecto".

Los problemas se suscitaron cuando se dividió en dos el proyecto, por un lado la conexión ferroviaria al aeropuerto, que sigue adelante, y de otro la del aeropuerto a la Estación de Alicante, quitando la línea de la costa y evitando maniobras tercermundistas como la de los trenes de cercanías en San Gabriel, que deben invertir la marcha como lo hacían a mediados del siglo XIX, cuando se proyectó la línea ferroviaria.

Desde la Asociación aseguran que según la ley del Sector Ferroviario, el Ministerio de Óscar Puente debería haber contestado las alegaciones formuladas por ayuntamientos, vecinos, asociaciones empresariales, entre otras, en un plazo de dos meses. Ha pasado año y medio.

Ahora el ministro de Transportes debe resolver las alegaciones, aprobar el estudio informativo del proyecto y el de impacto ambiental, para sacar adelante la licitación no ya de las obras, sino del proyecto de obra, que apenas costaría un 5% del montante global.

Puente, en Alicante, aseguró que lo haría si la Generalitat renunciaba a hacer una balsa de decantación del Programa Vertido Cero por donde supuestamente pasa el trazado. Algo a lo que se comprometió el gobierno autonómico de Carlos Mazón en la propia redacción de su proyecto. Pero todo sigue igual.

Desde Compromís Alicante, que apoyaron la moción del PP, su portavoz Rafa Mas aseguró que el día del martes "fue un día positivo para Alacant". Sobre todo, porque "hemos conseguido una mayoría parlamentaria a favor de acelerar la Variante de Torrellano por el interior, respetando la petición de los vecinos de los barrios del sur de Alicante y haciendo que este aeropuerto tenga la mejor conexión ferroviaria posible de manera urgente".