El sencillo truco del congelador para dormir fresco en verano sin usar el aire acondicionado

En los días de más calor del verano, en los que puede llegar a ser muy complicado poder conciliar el sueño, son muchos quienes buscan nuevas ideas para poder dormir sin problemas y sin tener que acabar pagando una cantidad desorbitada en la factura de la luz por utilizar sistemas de climatización durante todo el día. Es por ello por lo que conviene conocer el trucazo del congelador para dormir fresco todo el verano sin usar el aire acondicionado.

En este caso, hay que comenzar por vaciar y lavar bien el congelador de la nevera, para que así no queden en él restos de olores de comida. Una vez que lo hayas hecho, debes congelar las sábanas secas y la funda de la almohada justo antes de irte a dormir. Aunque se piense que esto puede hacer que la ropa de cama se convierta en auténticos ladrillos, no es así, pues los tejidos secos carentes de humedad no se solidifican por debajo del punto de congelación.

De esta manera, se trata de colocar la sábana, la funda de almohada e incluso un par de calcetines en el congelador durante 1-2 horas antes de irse a dormir, para que así puedan mantener esa temperatura baja durante bastante tiempo, de forma que cuando se va a dormir, se puede combatir el calor hasta que se concilie el sueño.

Estos primeros minutos de frescor son muy importantes, puesto que gracias a ello se conseguirá descender la temperatura corporal, lo que hará que se favorezca la conciliación del sueño. Luego, se podrá optar por usar un ventilador o un "pingüino" (ventilación con depósito de agua) para poder mantener la sensación de frescos y no despertarse con calor.

Trucos para dormir con calor

Dormir de forma cómoda cuando hay olas de calor puede llegar a ser tremendamente complicado, pues las altas temperaturas, además de dificultar el propio sueño, también afecta a su calidad. La temperatura de la habitación y del propio cuerpo tienen un impacto significativo sobre el sueño, por lo que en este tipo de situaciones puede ser necesario poner en práctica una serie de trucos para que sea más sencillo dormir, y en las mejores condiciones.

Algunos trucos o consejos para lograrlo son los siguientes: