Adiós a las manchas en gorras: el sencillo truco para limpiarlas y dejarlas impecables en segundos

Las gorras son uno de esos accesorios que no pueden faltar durante los meses de verano, un indispensable para poder protegerse de la incidencia de los rayos de sol. Se trata de un complemento muy útil para poder evitar que el sol impacte de una forma directa sobre la cabeza.

Con su uso diario, es habitual que las gorras acumulen mucha suciedad y manchas, y por su tejido, puede parecer complicado lavarlas apropiadamente, pero afortunadamente existe un sencillo truco para eliminar las manchas con rapidez y sin esfuerzo.

Este método ha sido dado a conocer por la conocida influencer Emily Lucius, que compartió con sus casi dos millones de seguidores en TikTok este sencillo truco para hacer que las gorras manchadas puedan quedar perfectamente limpias y sin esfuerzo. La creadora de contenido asegura que, para acabar con la suciedad y las manchas de las gorras, solo se necesitan dos ingredientes que todo el mundo tiene en casa y que son: bicarbonato de sodio y vinagre de alcohol (también conocido como vinagre blanco).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emily Lucius (@emilylucius)

El proceso es simple y muy económico, ya que simplemente hay que comenzar por dejar las gorras en remojo durante 30 minutos en un recipiente con una mezcla de vinagre de alcohol y bicarbonato de sodio. A continuación, con la ayuda de un cepillo, habrá que cepillar con cuidado la gorra.

Una vez que se ha cepillado, lo más indicado es enjuagar las gorras con jabón para ropa y agua, y seguidamente dejar que sequen a la sombra. De esta manera, se podrá contemplar como parecen como si fueran recién compradas, y todo ello sin que apenas haya que invertir tiempo y esfuerzo en ello.

Otras formas de lavar las gorras

Con el uso y el paso del tiempo, las gorras van acumulando mucha suciedad, debiendo ser conscientes de que, cuanto más tiempo se espere para lavarlas, más complicado será eliminar las manchas. Sin embargo, existen muchos trucos y métodos con los cuales se pueden dejar como nuevas de manera sencilla y rápida, y además del mencionado truco de usar bicarbonato de sodio y vinagre de alcohol, existen otras alternativas.

Una de las formas más comunes de lavar este complemento es a mano, aunque ello supone mucho más esfuerzo. En este caso habrá que hacer una mezcla de detergente en agua fría, para luego sumergir la gorra en ella, y frotar con suavidad con las manos en las áreas más sucias y con manchas. Luego habrá que enjuagar bien para, finalmente, dejar que seque al aire libre.

También se puede recurrir a la lavadora, un método rápido, pero en el que hay que tener cierta precaución, pues no hacerlo correctamente puede acabar con una gorra deteriorada. Para hacerlo correctamente y que esto no suceda, conviene usar una bolsa de malla para ropa delicada, además de utilizar un ciclo suave de lavado con agua fría.

En todo caso, hay que tener claro que nunca se debe usar la secadora y que, por tanto, la mejor opción para secar las gorras no es otra que dejarlas al aire libre. Asimismo, también se puede recurrir al uso de espumas limpiadoras especializadas para gorras o por productos de lavado en seco.

Consejos para guardar y organizar las gorras

Son muchas las personas que se encuentran muy atraídas por usar gorras, hasta el punto de que se puede llegar a tener una gran colección de este complemento tan útil durante el verano, y que, también puede formar parte de un look durante el resto del año. Es importante saber cómo guardarlas correctamente para evitar que se pueda estropear su forma y aspecto.

Para empezar, hay que tener claro que no se deben colocar las gorras con el resto de la ropa, además de que sería aconsejable no guardar las gorras con paneles reforzados unas encima de otras, aunque sea una práctica muy habitual. Por otro lado, si vas a viajar y vas a llevar una gorra (o varias), no la pongas apretada contra el resto de la ropa con el objetivo de ganar espacio, ya que con todas estas acciones puede llegar a estropearlas.

En función del tipo de gorra, puesto que hay algunas que requieren de un cuidado especial y otras que son más sencillas de guardar y transportar, habrá que guardarlas de una manera u otra. Por ejemplo, en el caso de las gorras de béisbol, una de las más populares, existen diferentes opciones para poder conservarlas adecuadamente:

Cajones: una de las opciones es usar cajones para guardarlas, para lo cual habrá que empujar hacia adelante los paneles traseros de la gorra, poniendo una gorra detrás de la otra, siendo una forma sencilla de mantenerlas debidamente guardadas y protegidas.

una de las opciones es usar cajones para guardarlas, para lo cual habrá que empujar hacia adelante los paneles traseros de la gorra, poniendo una gorra detrás de la otra, siendo una forma sencilla de mantenerlas debidamente guardadas y protegidas. Estantes colgantes: en el mercado se pueden encontrar diferentes sistemas de estantes colgantes, de manera que es suficiente con usar clips o similares para colgar las gorras. Estos se pueden colocar detrás de la puerta, en el interior del armario, etcétera.

en el mercado se pueden encontrar diferentes sistemas de estantes colgantes, de manera que es suficiente con usar clips o similares para colgar las gorras. Estos se pueden colocar detrás de la puerta, en el interior del armario, etcétera. Percha: una opción más sencilla y económica es aprovechar cualquier percha que tengas en tu casa para colocar en ella algunos colgantes y colocar una detrás de otra, colgada por la parte trasera, las gorras, una forma cómoda y organizada de poder tener las gorras en tu dormitorio o cualquier otro lugar.

De esta forma, existen diferentes opciones a las que recurrir, debiendo en todo caso procurar que siempre las gorras se guarden conservando su forma.