Las mejores ciudades de España para vivir y moverse en bicicleta

Para ganar la batalla a los humos y la contaminación en las ciudades, no queda otra que apostar por ciudades cada vez más verdes, más sostenibles, limpias y en las que la movilidad también tienda a medios de transporte no contaminantes. Una tendencia hacia la movilidad sostenible a la que cada vez son más las ciudades españolas que se suman.

Ciudades en las que se facilita cada vez más los desplazamientos a pie o en bicicleta a través de kilómetros y kilómetros de carriles bici bien delimitados. Y aunque en esto, todavía falta trabajo en nuestro país, hay algunas ciudades españolas que ya son catalogadas como bike-friendly y en las que no necesitarás utilizar el coche prácticamente para nada.

Te presentamos las ciudades que la Organización de Consumidores y Usuario (OCU) ha destacado como las mejores ciudades españolas para vivir y disfrutar de la bicicleta. Un total de 14 ciudades españolas entre las que encontramos cinco que destacan por el gran impulso que están haciendo a la bici.

[Esta es la ciudad europea que ha prohibido las maletas con ruedas en su casco histórico]

¿Qué características debería tener una buena red ciclista?

Una red de ciclovías eficiente debe, según la OCU, cumplir con siete criterios fundamentales: debe ser completa, continua, uniforme, directa, reconocible, densa y debe abarcar rutas principales. Cuando una red de ciclovías cumple con estos criterios, no solo es más funcional, sino que también se convierte en un entorno más seguro para los ciclistas. Esto se debe a que la presencia de más bicicletas en las calles contribuye en gran medida a aumentar la sensación de seguridad entre los ciclistas.

A pesar de las mejoras generales en comparación con un estudio anterior realizado en 2013, todavía existen deficiencias en muchas ciudades en términos de conectividad y densidad de las redes de ciclovías. En muchas ocasiones, para llegar a destinos clave, los ciclistas deben tomar rutas indirectas, lo que reduce la practicidad de la red. Además, la falta de uniformidad en el diseño y la señalización de los carriles bici dentro de una misma ciudad dificulta su reconocimiento y utilización por parte de los ciclistas.

Las mejores ciudades para moverte en bicicleta en España

De las 14 ciudades analizadas por la OCU, solo cinco cuentan con una buena o muy buena red de vías ciclistas. Cinco ciudades españolas que destacan porque sus redes conectan aquellas zonas periféricas con el centro y a la vez, permiten llegar directamente a otros puntos de interés. Entre ellas encontramos:

[La mejor ciudad del mundo para vivir está en España (por encima de Madrid y Barcelona)]

Vitoria: Cuenta con una muy buena política de movilidad en bicicleta y bien estructurada desde 2010 respondiendo a las necesidades de movilidad ciudadana, una red de cicloinfraestructuras de buena calidad y con pocas discontinuidades o servicio de estacionamiento seguro a largo plazo y en puntos estratégicos. Vitoria ha demostrado ser líder en estos aspectos, además de su promoción activa del ciclismo.

Cuenta con una muy buena política de movilidad en bicicleta y bien estructurada desde 2010 respondiendo a las necesidades de movilidad ciudadana, una red de cicloinfraestructuras de buena calidad y con pocas discontinuidades o servicio de estacionamiento seguro a largo plazo y en puntos estratégicos. Vitoria ha demostrado ser líder en estos aspectos, además de su promoción activa del ciclismo. Sevilla: Sevilla es otra de las ciudades españolas que ha tenido en cuenta la uniformidad y conexión de los distintos tramos de carriles bici. Y es que, cuenta con más de 180 km de estos carriles que atraviesan toda la ciudad pasando por todos los puntos de interés.

Sevilla es otra de las ciudades españolas que ha tenido en cuenta la uniformidad y conexión de los distintos tramos de carriles bici. Y es que, cuenta con más de 180 km de estos carriles que atraviesan toda la ciudad pasando por todos los puntos de interés. Valencia: Valencia también se suma a la lista de ciudades bike-friendly. Una alternativa ideal para desplazarse pedaleando gracias a su terreno plano, a su centro histórico en el que los vehículos de motor tienen limitada la velocidad a 30 km por hora y a su gran extensión de carriles bici.

Valencia también se suma a la lista de ciudades bike-friendly. Una alternativa ideal para desplazarse pedaleando gracias a su terreno plano, a su centro histórico en el que los vehículos de motor tienen limitada la velocidad a 30 km por hora y a su gran extensión de carriles bici. Barcelona: Barcelona también es otra de las ciudades ciclistas que ha mejorado su red de carriles bici en los últimos años al ofrecer rutas, tanto costeras, como a través de la ciudad. Además, su cultura ciclista está en constante crecimiento.

Barcelona también es otra de las ciudades ciclistas que ha mejorado su red de carriles bici en los últimos años al ofrecer rutas, tanto costeras, como a través de la ciudad. Además, su cultura ciclista está en constante crecimiento. San Sebastián: San Sebastián es otra de las ciudades ideales para recorrer en bici. De hecho, su red de carriles cuentan con una longitud de casi 80 km a través de una orografía prácticamente plana. Una ciudad perfecta para recorrer cómodamente, sin riesgos y disfrutando de su belleza.

Las 3 peores ciudades para recorrer en bici en España

Por otro lado, encontramos ciudades cuyas infraestructuras para bicicletas pueden ser catalogadas como deficientes, siendo Málaga y Bilbao ejemplos de ellas, e incluso algunas ciudades son calificadas como muy deficientes en este aspecto, incluyendo a La Coruña, Córdoba y Madrid. ¿Cuáles son las razones detrás de estas deficiencias?

En general, la OCU destaca que estas ciudades carecen de una red de vías ciclistas bien conectadas y, en algunos casos, parecen diseñadas más para el ocio que como un medio de transporte práctico en bicicleta. Un ejemplo de ello es la vía ciclista más desarrollada de Madrid, el Anillo Ciclista, que se encuentra en las afueras de la ciudad.

[Descubre la ciudad más romántica de España: una maravilla nacional que conquistó a Hemingway]

En La Coruña, la vía ciclista más destacada y prácticamente la única, discurre junto a la costa. Además, estas redes no son lo suficientemente densas, lo que se convierte en un problema especialmente apremiante en Málaga. El mismo problema se observa en La Coruña y, sobre todo, en Madrid, donde el número de vías ciclistas resulta insuficiente dada la extensión de la ciudad.

Otro aspecto negativo de las redes de Málaga y Madrid es su excesiva dependencia de los llamados "ciclocarriles." Un ciclocarril es básicamente una bicicleta pintada en el suelo junto a una señal de límite de velocidad de 30 km/h, y no puede considerarse un carril bici adecuado. En grandes avenidas con tráfico rápido y denso, los ciclocarriles no proporcionan suficiente seguridad y no estimulan el uso de la bicicleta como medio de transporte confiable.

Sigue los temas que te interesan