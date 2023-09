Descubre el beneficio que quizá aún no conocías del ayuno intermitente: un elixir de juventud

"Sabemos desde hace casi cien años que comer menos prolonga la salud y la vida útil de un animal", afirma profesor y director del Laboratorio de conducta ingestiva, control del peso y promoción de la salud de Pennington Biomedical, el doctor Corby Martin. "Aunque comer menos también retarda el envejecimiento en los humanos, puede resultar difícil seguirlo. Sin embargo, recientemente estudios han demostrado que el ayuno intermitente afecta el envejecimiento de manera similar en los animales", añade.

Por su parte, la profesora y directora del Laboratorio de Endocrinología Reproductiva y Salud de la Mujer de Pennington Biomedical, la doctora Leanne Redman, asegura que este estudio es particularmente innovador, ya que "utilizará aplicaciones para teléfonos inteligentes recientemente desarrolladas para ayudar a las personas a seguir el programa con un apoyo mínimo de los asesores de salud".

Estaríamos ante un nuevo elixir de juventud que vendría a sumarse a lista de beneficios para la salud que tiene este tipo de pauta. Los expertos han comprobado que reduce el estrés oxidativo y la inflamación, mejora de la sensibilidad a la insulina, ayuda a reducir el colesterol malo y favorece la función cognitiva, entre otras cosas. Diversos estudios también han analizado el efecto de este tipo de ayuno en enfermedades como el Alzheimer.

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, EEUU, comprobaron en un ensayo que los ratones que se sometieron a una alimentación con restricción presentaron una reducción de proteínas asociadas a la afección en el cerebro. También mejoraron su ciclo circadiano, que es un proceso biológico que se va alterando cuando se padece la citada afección neurodegenerativa.

Estudios científicos aparte, resaltar que el ayuno intermitente ha de tener una buena base alimenticia, no se trata de comer cualquier cosa durante las horas en las que se permite intentando equilibrar la cantidad de calorías totales consumidas al día. No parece lógico recurrir a alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares con el pretexto de la restricción posterior. Los responsables de MiAyuno lo explican: "Aunque se tiende a comer menos, esto no implica comer mal o comer desproporcionadamente, o inclusive comer lo que se quiera sin importar la calidad ni la composición de los alimentos". No hay que olvidar tampoco el ejercicio físico.