¿Te han detenido o llamado como investigado en un procedimiento penal? Afronta tu defensa

Antes de adentrarnos en las claves de tu defensa, debes saber que el procedimiento penal en España se configura en varias fases. Que te detengan o te investiguen no significa necesariamente que vayas a ser acusado y juzgado por la comisión de un delito.

Las fases del procedimiento penal se dividen en tres:

Instrucción o investigación

Intermedia o de preparación de juicio oral

Celebración del juicio

En este post vamos a centrarnos en la primera de ellas: la instrucción. Se inicia cuando existen indicios de que se ha cometido un hecho que puede ser delictivo y de que una persona determinada es responsable de ello. Si estás investigado significa que el Juez de Instrucción considera que puedes haber participado en el delito de algún modo.

La finalidad de la instrucción es la recopilación de elementos de prueba suficientes que permitan conocer, con cierto grado de seguridad, qué ha sucedido. Dicho de otra manera, tiene como objetivo averiguar el hecho delictivo y las circunstancias que lo rodean.

Si en esta fase se concluyera que no hay prueba suficiente o que los hechos no son delictivos, el procedimiento finalizaría por medio del sobreseimiento y archivo. He aquí la importancia de la instrucción en los procesos penales: puede evitar que seas acusado y sometido a juicio.

Claves para afrontar tu defensa como investigado

1. No prestar declaración ante la policía (¡salvo excepciones!)

Es posible que, en lugar de ser llamado por un Juez, seas detenido o citado por la policía y que los agentes te insten a prestar declaración como investigado.

Normalmente, en fase policial se tiene muy poca información sobre los hechos por los que se te investiga y sobre la prueba que se tiene contra ti. Además, es muy probable que esta fase prejudicial te haya pillado de forma sorpresiva y estés nervioso.

Es importante mantener la calma, no dar pasos en falso y no prestar declaración hasta un momento posterior, en el que se tenga mayor información y estés debidamente asesorado. Una declaración poco acertada al inicio de la instrucción puede comprometer todo un procedimiento penal.

¡OJO! Esta es la regla general. En el caso concreto, tu abogado te puede recomendar ofrecer declaración en sede policial siguiendo sus consejos y pautas.

2. Contactar con un abogado experto en derecho penal

Es muy importante que sepas que tienes derecho a estar asistido por un abogado de tu elección desde la detención o la citación policial.

Si has sido detenido como sospechoso o te han llamado como investigado, lo primero que necesitas es un abogado experto en derecho penal para que te asesore y te acompañe durante todo el proceso.

El Derecho es muy amplio y cada procedimiento tiene sus particularidades. Para una buena defensa, necesitas a un especialista en derecho penal.

3. Configurar la mejor estrategia de defensa

Una vez que conoces los hechos que son objeto de investigación y has designado abogado, es el momento de configurar la mejor estrategia de defensa con la ayuda de tu abogado. Recopila toda la información y documentación de la que dispongas sobre los hechos investigados, haz un relato de hechos detallado en el que describas tu participación y tus circunstancias, elabora un listado de testigos que puedan contrastar tu versión de los hechos, etc. Todo ello va a contribuir a que tu abogado pueda elaborar una buena defensa.

4. Sinceridad absoluta con tu abogado

Debes ser sincero con tu abogado para que pueda configurar la mejor estrategia de defensa. Si no lo eres, te arriesgas a que la estrategia escogida no sea la más adecuada para tus intereses. Tu abogado debe ser tu persona de confianza durante la investigación (recuerda que tiene deber de guardar secreto profesional, ¡no corres riesgos!).

