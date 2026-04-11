Esta es la única playa de A Coruña que permitirá el acceso a perros durante el verano, según la Ley

Los perros son considerados miembros fundamentales de la familia. Ofrecen compañía incondicional, actúan como apoyo emocional y los paseos diarios obligan a mantenernos nosotros también activos.

En este sentido, A Coruña cuenta con diversas zonas para el esparcimiento canino, además de las propias playas de la ciudad. No obstante, el acceso a arenales como los de Riazor y Orzán está sujeto a la normativa vigente.

La única playa donde pasear con tu perro en verano

A Coruña es una ciudad que ama a los animales, especialmente a los canes. El número de perros ha ido en aumento durante los últimos años y la ciudad se ha ido adaptando con nuevas áreas y una ordenanza municipal para la protección y tenencia de animales.

Esta normativa regula la convivencia, posesión, utilización, exhibición y comercialización de todo tipo de animales en el término municipal de A Coruña. Entre sus disposiciones, una de las más destacadas es la que regula el acceso a las playas durante la temporada estival.

Entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, el Concello de A Coruña prohíbe la circulación o permanencia de perros y otros animales en los arenales de la ciudad. Sin embargo, existe alguna excepción.

Playa de Bens

"Se exceptúa la cala de Bens, que pasa a tener consideración de «playa canina». A esta playa podrán acudir durante todo el año las personas usuarias acompañadas de sus perros, pudiendo permanecer sin correa", dice el artículo 7 de la Ordenanza Municipal para la Protección y Tenencia de Animales.

A pesar de que los animales pueden permanecer sueltos en este espacio, los responsables deben "mantener en todo momento un control permanente y directo, de forma que no produzcan molestias a otras personas usuarias".

"En otros arenales del municipio, el Gobierno local podrá, además, designar áreas de esparcimiento canino temporales o permanentes en la que los perros podrán permanecer sin correa, independientemente de la época del año".

No obstante, por ahora Bens es la única playa a la que se puede acudir con mascotas durante todo el año.

A 6 kilómetros del centro de la ciudad, tiene una longitud aproximada de 60 metros y cuenta con arena gruesa. A pesar de ser un espacio habilitado para perros, en numerosas ocasiones se ha hablado sobre su suciedad y servicios insuficientes.

Playa de Bens. Somos Pet Friendly

Precisamente, Somos Petfriendly solicitó el año pasado una reunión con la concellería de Medio Ambiente. "Somos conscientes de las mejoras que se han llevado a cabo y de sus complicaciones, pero el número de perros ha crecido mucho y hay que buscar la manera de que puedan disfrutar de forma legal".

Cerca de A Coruña, la playa de Cabanas cuenta con un área delimitada para la presencia de estos animales. Para evitar los desplazamientos, muchos dueños suelen optar por parques como el de Adolfo Suárez, el de Santa Margarita o el de Bens.