Descubre cómo viajar con tu perro en AVE, Alvia, AVLO o Ouigo: ¿Con qué tren te quedas?

Organizas una escapada de última hora en agosto. ¿Por qué no viajar en tren? Pero de pronto caes en que tienes que llevar contigo a tu compañero fiel, a tu perro, al que no puedes dejar solo en casa y la ciudad está vacía, no tienes a nadie que se quede con él. Pero, ¿por qué no llevarlo contigo?

Viajar con tu perro en tren es mucho más sencillo de lo que parece. Sobre todo, si tu amigo peludo pesa menos de 10 kg; si no, la cosa se complica un poco más. El animal debe ir, en todo momento, dentro de un transportín adecuado para su tamaño que debe permanecer cerrado. Recuerda que no viajas solo y que puede haber gente en el vagón que tenga miedo o alergia a los perros.

Antes de emprender tu viaje es fundamental que escojas el mejor transportín para tu amigo peludo. De la misma manera que los de un gato ha de ser rígido, para los perros se pueden optar por otras opciones. El bozal está siempre recomendado, especialmente si tu amigo perruno es especialmente hablador o asustadizo.

Además, es fundamental que cuentes con la cartilla de tu mascota, que no deja de ser como su propio DNI, y esta debe estar en regla. Es decir, el perro debe estar vacunado y desparasitado para viajar. Además, es imprescindible que cuente con un microchip.

Y nunca, aunque viajes en coche privado, deberías viajar con tu mascota –sea cual sea– sin ella. Pero sobre todo, es esencial que leas con cuidado los requisitos de cada compañía para viajar con mascotas.

Viajar con tu perro pequeño en Renfe Dependiendo del tipo de tren, los requisitos pueden variar. Estos son los principales. AVE, AVE Internacional (España-Francia) y larga distancia. Puedes viajar con tu mascota de hasta 10 kg siempre que viaje en su jaula o transportín y que las medidas máximas de este sea de 60x35x35 cm. Además, se establece un máximo de una mascota por persona, siempre y cuando se haya adquirido un billete específico para el animal. Los perros pequeños no pueden ocupar una plaza y es esencial que dispongan de su propio billete, que se compra a la hora de comprar el tuyo. Los billetes prémium incluyen en su precio el de la mascota. Viajar con tu perro con un billete básico o elige supone un suplemento de 10 euros. Avlo. Las mascotas de hasta 10 kg están permitidas en este tipo de tren, también siempre y cuando dispongan de su propio billete –que se adquiere por 10 euros–, no ocupen una plaza y viajen dentro de un transportín de no más de 60x35x35 cm. Media distancia y Avant. Las condiciones para viajar con tu mascota en estos trenes son las mismas, pero con una diferencia: el coste del billete gatuno será del 25% de la tarifa general.

Viajar con tu perro pequeño en Ouigo La compañía low cost de alta velocidad también permite viajar con tu mascota de hasta 10 kg. Aparte del peso, estos son otros requisitos: La documentación o cartilla del perro debe estar en regla.

Puedes viajar hasta con dos mascotas.

El felino tiene que viajar en un transportín rígido e impermeable que no supere los 60x35x35 cm.

El transportín deberá colocarse bajo el asiento o sobre tu regazo.

El gato debe tener al menos 12 semanas para realizar el viaje.

El animal debe estar correctamente identificado con microchip.

Los animales que viajen con Ouigo no pueden presentar ningún tipo de heridas y deben estar desparasitados y vacunados.

¿Qué hago con mi perro de hasta 40 kg?

Ahora, algunos trenes de Renfe te permiten viajar con tu mascota si pesa más de 10 kg –y hasta 40–, como las líneas de AVE con salida de Madrid hasta Barcelona, Málaga, Alicante y Valencia. Eso sí, para realizar el viaje con tu perro deberás personarte con 40 minutos de antelación en el Centro de Servicios Renfe de la estación para entregar la declaración de responsable, la cartilla de vacunación y la póliza de seguros.

En ese momento, Renfe te entregará un kit de viaje con una funda para el asiento y una alfombrilla para que coloques en el suelo de la plaza interior y junto a la ventanilla.

Requisitos para viajar con tu perro grande en AVE El perro no puede pesar más de 40 kg.

Máximo un perro grande por persona (y dos por tren).

El perro tiene que viajar en el asiento contiguo, sin transportín, atado a una corea de 1,5 metros no extensible.

El bozal es obligatorio.

Tanto la correa como el bozal son obligatorios para caminar por la estación y durante el embarque y desembarque del tren.

En el momento de la compra de billetes hay que añadir el extra que costará 35 euros.

No permite selección de asiento.

No se admiten cambios.

