El producto viral para la ropa de TikTok que no te puedes perder: perfuma y plancha a la vez

Las redes sociales se han convertido en una fuente inagotable de trucos para el hogar y son muchas las amas de casa que han encontrado un filón en TikTok donde muestran sus amplios conocimientos en el terreno. Los perfiles centrados en descubrir productos para limpieza ya sean industriales o caseros acumulan cientos de miles de seguidores y sus vídeos se convierten en virales en muchísimas ocasiones. Son los nuevos gurús de la higiene y gracias a una de ellas hemos descubierto algo sin lo que muchos usuarios ya no pueden vivir.

[Con estos trucos infalibles podrás limpiar la pantalla de tu televisión sin miedo a arañarla]

Atención porque esto es sumamente interesante y cuenta con tres ventajas clave: fácil de elaborar, barato y muy eficaz. El líquido en cuestión sirve para dos cosas: por un lado perfuma la ropa y por otro ayuda a quitar las arrugas dejándola como recién planchada con sólo rociar y pasar la mano. Parece magia pero no lo es y lo mejor de todo es que se puede hacer en casa en unos minutos para tenerlo siempre a mano.

Hay productos similares de conocidas marcas, pero éste se hace al gusto del consumidor. Los ingredientes de la receta los explica detalladamente la creadora en un vídeo que lleva más de un millón de reproducciones, con cientos de comentarios. ¡Muchos aseguran que funciona y que es muy práctico!

Se necesitan 200 mililitros de agua destilada (no vale agua del grifo), otros 100 de alcohol de 96°, como el que se suele tener en el botiquín, dos tapones de perfumador y un poco de maicena. Quizá este último componente resulte un tanto sorprendente, pero tiene su sentido. Tal y como explica esta tiktoker llamada @rqakidag "sirve de secado rápido y antimoho". Por raro que parezca, la maicena se ha utilizado tradicionalmente para facilitar el planchado y también para almidonar la ropa y eliminar el olor a humedad; las amas de casa expertas en trucos lo saben bien.

Para quienes teman que el preparado manche la ropa, pueden estar tranquilos, ya que según confirma su creadora no deja rastro. Nota a tener en cuenta por si acaso: en el vídeo lo aplica siempre sobre telas claras. No hace falta un manual largo de instrucciones, porque lo único que hay que hacer es pulverizar sobre el tejido a cierta distancia, alisar bien con la mano y listo. Aún así, los resultados hay que comprobarlos con una mente lógica, si tenemos unas sábanas completamente arrugadas después de haberlas tenido en el cesto de la ropa sin doblar no hay líquido mágico que las deje completamente planchadas.

Además, todos los ingredientes necesarios son baratos y fáciles de conseguir. El perfumador, que en realidad se trata de un potenciador del olor, puede sustituirse por suavizante normal y corriente, del aroma que cada uno prefiera. El producto casero sirve para aplicarse en sábanas, ropa, cortinas, cojines, etc.

Sigue los temas que te interesan