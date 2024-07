Soy experta en limpieza y este es el sencillo truco que uso para limpiar las mosquiteras sin esfuerzo

La limpieza del hogar es una tarea que puede parecer un tanto tediosa, pero es necesaria para mantener una adecuada higiene en la casa, además de una estética más cuidada. Un hogar limpio no solo se ve mejor, sino que también proporciona un entorno más saludable, reduciendo la presencia de polvo, alérgenos y otros contaminantes. Aunque existen muchos elementos a los que hay que prestar atención, en este caso nos centraremos en la limpieza de las mosquiteras de las ventanas, que a simple vista pueden parecer limpias, pero realmente pueden tener mucha suciedad acumulada.

Afortunadamente, la tiktoker Yolanda (@yalandavaquitayoli) ha compartido cuál es la forma correcta de limpiarlas para que queden perfectas. Yolanda recomienda comenzar por quitar las mosquiteras de la ventana, para comprobar que están llenas de polvo. Este paso inicial es crucial, ya que permite una limpieza más profunda y efectiva. Una vez extraídas, se deben llevar a la ducha y echarles simplemente agua para que todo el polvo acumulado en ellas se vaya por el desagüe. Este método sencillo pero efectivo ayuda a eliminar gran parte de la suciedad superficial de manera rápida.

El siguiente paso, según Yolanda, consiste en echar agua limpia en un cubo y usar un producto llamado "FlúFlu", de la marca que ha creado la propia creadora de contenido. Con una bayeta bien remojada en este producto, se debe frotar fuerte para eliminar la suciedad incrustada. Esta técnica asegura que las mosquiteras no solo estén libres de polvo, sino también de otras partículas más difíciles de quitar. Al final, es importante usar una bayeta seca para eliminar el exceso de agua y evitar que queden marcas o residuos.

Para aquellas personas que tienen mosquiteras que no se pueden quitar, Yolanda ofrece una alternativa práctica. Recomienda no complicarse y echar el producto directamente sobre la mosquitera, para luego pasar la bayeta sin necesidad de echar agua primero, como sucede en el otro caso. Este método es especialmente útil para quienes buscan una solución rápida y efectiva sin tener que desmontar las mosquiteras.

En resumen, la limpieza de las mosquiteras es un aspecto esencial del mantenimiento del hogar que no debe ser pasado por alto. Con los consejos de Yolanda, es posible mantener estas estructuras en perfectas condiciones, asegurando así un hogar más limpio y saludable. Adoptar estas técnicas de limpieza no solo mejora la apariencia de las ventanas, sino que también contribuye a un ambiente más higiénico y confortable.

Consejos para limpiar las mosquiteras

Más allá de las indicaciones de Yolanda, hay que tener en cuenta que, para limpiar las mosquiteras, es importante conocer en primer lugar el material con el que se encuentran fabricadas, ya que de ello dependerá el mejor producto a usar, evitando aquellos que sean agresivos. Asimismo, también habrá que considerar dónde se encuentran ubicadas.

Por lo general, se necesitan:

Esponja: la esponja es necesaria para limpiar las mosquiteras, debiendo humedecerla para usarla. Sin embargo, resulta más rápido humedecer la mosquitera primero con un paño húmedo o utilizando la ducha o manguera de forma directa sobre la mosquitera.

Jabón líquido: deben verterse unas gotas de jabón líquido en agua tibia, dentro de un recipiente de plástico. En esta mezcla se sumerge un cepillo con cerdas suave y luego se escurre para poder pasarlo sobre la superficie de la mosquitera, siempre con cuidado de no dañarla.

Para la limpieza tanto del marco como de las esquinas de la mosquitera es preferible usar una bayeta, mientras que para poder alcanzar las áreas más escondidas o difíciles es posible usar un cepillo de dientes que no se use. En todo caso, se debe secar bien para que no se absorba la humedad.

En el caso de que sea una mosquitera que está muy sucia, se puede mezclar una taza de amoniaco con dos de agua. Si se emplea este químico hay que tener cuidado, dado que si salpica puede ser peligroso, motivo por el que se recomienda utilizar guantes y gafas de protección, además de tener una buena ventilación en el lugar en el que se va a aplicar.

En todo caso, recurrir al amoniaco debería ser una opción solo en aquellos casos en los que no sea posible retirar la suciedad de la mosquitera con otros productos. Si se utiliza, conviene retirar el producto con la manguera o con una esponja y dejar que se seque bien antes de cerrar la ventana.

Mantenimiento de las mosquiteras

Más allá de una limpieza regular, es necesario seguir una serie de consejos y recomendaciones para el adecuado cuidado de las mosquiteras, siendo necesario prestar atención al marco y su estructura, que es tan importante como la propia malla.

Por este motivo, es necesario revisar el estado del marco de forma regular para garantizar su funcionalidad, comprobando que las bisagras y tornillos se encuentran bien ajustados y lubricados para evitar que puedan llegar a soltarse u oxidarse. Si se encuentra alguna parte suelta o dañada, convendría repararlas con la mayor rapidez posible para evitar que la mosquitera se pueda descolgar. Mantener un marco en buen estado ayuda a aumentar la vida útil de la estructura, además de que contribuye a su eficacia.

Cuando llega el momento en el que la malla está dañada considerablemente, lo mejor que se puede hacer es reemplazarla por una nueva. Para ello habrá que retirar con cuidado la malla antigua y medir las dimensiones exactas de la nueva pieza. Para colocarla hay que asegurarse de que la nueva malla se encuentra bien ajustada y fijada al marco, de forma que no haya huecos por los que puedan entrar los insectos, ya que en ese caso no estaría logrando cumplir con su cometido. Se recomienda usar mallas de calidad para garantizar una mayor durabilidad y protección del hogar.

A lo largo de todo el verano conviene realizar constantemente una revisión y limpieza profunda de las mosquiteras para eliminar tanto el polvo como los residuos que puedan estar acumulados, y, cuando llega el invierno, si no se necesitan, se pueden retirar para guardarlas en un lugar seco y limpio, lubricando las bisagras y ajustando los tornillos antes de guardarlas. Si se dejan instaladas, habrá que realizar una limpieza mensual para evitar que se acumule la suciedad, además de hacer comprobaciones tanto en el marco como en la malla para mantenerlas en el mejor estado posible.