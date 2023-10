Chat GPT: el aliado inteligente perfecto para ahorrar tiempo en las tareas del hogar

La tecnología avanza a pasos agigantados, tan rápido que en ocasiones no tenemos tiempo para adaptarnos a las novedades cuando ya están saliendo nuevas actualizaciones.

Vivimos en un mundo en el que ya no es necesario llevar un mapa en la guantera del coche para guiarnos, porque tenemos GPS. Nos podemos comunicar de forma instantánea, sin necesidad de esperar meses a que llegue una carta, porque tenemos aplicaciones como WhatsApp.

La forma de vida actual nada tiene que ver con la de 1980, aunque no hace falta irse tan lejos para ver que vivimos en una sociedad totalmente diferente. En 2010 no era posible pagar desde el móvil o pedirle a Alexa que subiera la música, algo que hoy por hoy está completamente normalizado.

Las nuevas generaciones ya hacen fotos, juegan desde el móvil y cambian de vídeos en YouTube con tan solo tres años, sin necesidad de ningún adulto.

Sin embargo, los nuevos avances no están solo pensados para los más pequeños, también se han introducido multitud de nuevas ayudas que facilitan las tareas cotidianas. Con la aparición de ChatGPT, un sistema de chat con inteligencia artificial, se ha iniciado una nueva era.

Este nuevo método, creado en 2022, ofrece un abanico enorme de posibilidades: desde preguntar en qué año nació Albert Einstein hasta organizar un programa para tu próximo viaje.

Cómo puede ayudar en casa

Menú semanal

Tan sencillo como preguntar a ChatGPT que organice un plan de comidas por el tiempo que necesites. Puedes indicarle si eres vegetariano o vegano, si quieres que te proponga un menú económico o uno alto en calorías. Es a gusto de cada uno.

Organizar la lista de la compra

Una vez tengas el menú organizado, puedes indicar que te haga la lista pertinente para ese plan. Te organizará los productos según las secciones del supermercado. De esta forma, te asegurarás de no tener que volver al pasillo en el que te dejaste el tomate frito.

Recetas de cocina

Puede proporcionar tantas recetas como quieras, tanto del menú que te haya organizado como alguna en particular que tú le solicites. También es posible darle una lista con ingredientes que quieras utilizar y, a partir de ahí, te dará un conjunto de propuestas posibles con esos componentes.

Cuidado de plantas

Si estás cansado de que no te duren las plantas más de un mes, puedes preguntar a ChatGPT consejos sobre sus cuidados, el riego o la poda. Esto no quiere decir que no consultes a un jardinero o a un especialista, pero sí te puede ahorrar tiempo en muchas ocasiones.

Consejos de limpieza

Puede ofrecer gran multitud de trucos sobre cómo limpiar ciertas zonas del hogar, los procedimientos a seguir o la elaboración de soluciones con ingredientes caseros.

Organización del hogar

El orden en casa es la representación del orden en nuestra cabeza. Por ese motivo, es importante tratar de mantener cierta organización tanto dentro como fuera de los armarios. Este nuevo sistema puede ofrecer consejos para evitar el desorden.

Presupuestos

Hablar de temas económicos u organizar nuestras finanzas se puede complicar. ChatGPT ofrece una alternativa a estos problemas y ayuda a establecer el presupuesto para los gastos domésticos. También puede proponer consejos sobre cómo ahorrar.

Sin embargo, a pesar de poder ser una gran ayuda, no podemos olvidar que es una máquina la que responde. Es cierto que facilita el día a día, pero en caso de necesitar una dieta específica o tener que tomar decisiones presupuestarias importantes, se debe consultar a un especialista.

