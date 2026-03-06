Las cartas coleccionables, el otro pilar de Pokémon junto a los videojuegos: así es una de sus nuevas joyas

Durante años el foco ha estado en los videojuegos y en la serie de televisión. Ambas convertido a Pokémon en un idioma común para varias generaciones. Sin embargo, en paralelo se ha levantado otro pilar igual de sólido: el juego de cartas coleccionables, capaz de sostener por sí mismo tiendas especializadas, torneos y un mercado global de coleccionismo que mueve cifras millonarias.

Ya nadie duda de que las cartas compiten en importancia con los juegos y el anime, si es que alguna vez alguien se lo cuestionó.

Las cartas son una forma tangible de vivir el universo Pokémon fuera de la pantalla: se compran por sobres, se intercambian entre amigos y pueden vivirse como juego competitivo, como objeto estético o como pieza de inversión. Esa triple lectura –jugar, coleccionar, especular– explica por qué el TCG (Trading Card Game) no se ha quedado en moda pasajera.

Una historia de éxito

A medida que quienes crecieron en los 90 han ganado poder adquisitivo, los mismos monstruos de bolsillo que cambiaban en el recreo han pasado a ocupar vitrinas acristaladas, fundas rígidas y subastas online.

La historia del fenómeno tiene varios hitos. Las primeras colecciones de finales de los 90 cimentaron ilustraciones icónicas y una base de jugadores que aún no intuía el valor futuro de aquellas piezas.

Con cada nueva ola de popularidad de la franquicia –un lanzamiento potente, una película, el terremoto de Pokémon GO–, el interés por las cartas se ha reactivado y ampliado.

En paralelo, la profesionalización del coleccionismo, con servicios de graduación, casas de subastas y creadores de contenido especializados, ha terminado de convertir el hobby en un ecosistema con reglas y actores propios.

The Pokémon Company ha aprendido a alimentar esa fiebre de forma metódica. Cada expansión introduce mecánicas nuevas para agitar el metajuego, pero también rarezas especiales, ilustraciones alternativas y productos de tirada limitada pensados directamente para el coleccionista. Se juega con la nostalgia de las primeras generaciones y con el atractivo de diseños espectaculares que saltan a la vista incluso en un expositor abarrotado.

El calendario de lanzamientos se ha convertido en una sucesión de pequeños acontecimientos que mantienen a jugadores y tiendas en permanente estado de temporada alta.

La última colección

El último hito ha sido la colección que inició una nueva era es Megaevolución. Esta línea de expansiones traslada al juego de cartas el regreso de esta mítica mecánica vista en los videojuegos busca cartas más espectaculares, potentes y vistosas.

Dentro de esa familia se sitúa Megaevolución – Equilibrio Perfecto, la siguiente parada del calendario de JCC Pokémon imprescindible quienes quieren renovar mazos, colección y carpeta.

Equilibrio Perfecto llegará a las tiendas de todo el mundo el 27 de marzo de 2026 y servirá como carta de presentación de varios Pokémon Megaevolución que debutan en el juego de cartas tras su aparición en Leyendas Pokémon: Z‑A.

La expansión se ambienta en Luminalia, la misma ciudad en la que transcurre la historia de ese videojuego, y utiliza ese escenario como excusa para introducir diseños más urbanos y dinámicos. Es, en la práctica, el primer gran escaparate físico de esta nueva etapa de la franquicia más allá de la consola.

Cuatro grandes debutan

En el plano jugable, Equilibrio Perfecto pone el foco en cuatro Pokémon ex Megaevolución que aparecen por primera vez en el JCC: Mega‑Zygarde ex, Mega‑Starmie ex, Mega‑Clefable ex y Mega‑Skarmory ex.

Son cartas pensadas para darle la vuelta a una partida gracias a sus enormes Puntos de Salud y ataques de daño muy elevado, pero a cambio asumen un riesgo notable: cuando quedan Fuera de Combate entregan tres cartas de Premio al rival. Esa tensión entre poder desatado y castigo severo si caen es la que da sentido al “equilibrio perfecto” del título. EL ESPAÑOL muestra en exclusiva el diseño en español de Mega-Skarmory ex.

Mega-Skarmory ex, la lanza sónica de Acero y Volador Mega-Skarmory EX Nombre: Mega-Skarmory ex

Colección: Megaevolución – Equilibrio Perfecto

Tipo: Metálico (Acero)

Puntos de Salud: 260 PS

Ataque principal: Desgarro Sónico – 3 Energías Incoloras, 220 de daño a uno de los Pokémon del rival (no aplica Debilidad ni Resistencia a la Banca)

Coste oculto del ataque: Tras usarlo, todas las Energías unidas a Mega‑Skarmory ex vuelven a la baraja y se baraja todo

Debilidad: Rayo ×2

Resistencia: Lucha −30

Coste de retirada: 2 Energías

Regla Megaevolución ex: Cuando Mega‑Skarmory ex queda Fuera de Combate, el rival roba 3 cartas de Premio Mega‑Skarmory ex debuta en JCC Pokémon. Encarna a la perfección la idea de “equilibrio perfecto” que da nombre a la expansión. Su ataque Desgarro Sónico permite lanzar un golpe quirúrgico de 220 puntos de daño a cualquiera de los Pokémon del rival, incluso a los que esperan en la Banca, a cambio de vaciarse de Energías después. Es una herramienta diseñada para rematar amenazas puntuales o limpiar apoyos clave, más que para atacar turno tras turno sin descanso. En términos de juego, esa combinación de enorme daño dirigido, coste flexible de tres Energías Incoloras y la obligación de devolverlas todas a la baraja convierte a Mega‑Skarmory ex en un cañón de cristal estratégico. Puede aparecer, cargar Energías con ayuda del mazo adecuado, borrar una pieza importante del tablero rival y luego exigir al jugador que vuelva a invertir recursos para prepararlo. El hecho de que entregue tres Premios si cae hace que su uso sea siempre una apuesta calculada: si entra en el momento oportuno, puede desequilibrar la partida; si se queda expuesto, puede acelerar la derrota. Visualmente, la carta apuesta por un Skarmory megaevolucionado totalmente desatado, con alas estilizadas que se multiplican sobre un fondo violeta y naranja de líneas diagonales. El contraste entre los tonos metálicos del cuerpo –azules profundos y dorados– y la explosión de color del fondo refuerza la idea de un ataque sónico que atraviesa la escena. La silueta esquemática en la parte trasera y el encuadre muy cercano contribuyen a que la ilustración tenga presencia incluso vista a distancia en un expositor o en una retransmisión de torneo. Como pieza de colección, Mega‑Skarmory ex combina varios ingredientes atractivos: es uno de los pocos Megaevolución ex de la expansión, tiene un diseño agresivo que reinterpreta a un Pokémon querido por los jugadores competitivos y ofrece un ataque con cifra de daño llamativa, de las que se recuerdan. Es una de esas cartas pensadas para llamar la atención tanto del aficionado que solo quiere lucirla en su carpeta como del jugador que busca un finalizador diferente para sus mazos de tipo Metálico o para estrategias que puedan recargar Energías de forma explosiva.

La expansión se completa con nueve Pokémon ex adicionales, un buen puñado de cartas de ilustración especial y diferentes rarezas pensadas para el coleccionista, desde las Rara Ilustración hasta las Rara Ilustración Especial. Todo ello llegará en sobres de mejora, Cajas de Entrenador Élite y colecciones varias, tanto en tiendas como en eventos de prelanzamiento desde el 14 de marzo. Además, la versión digital se adelantará un día: a través de JCC Pokémon Live se podrá empezar a jugar con las nuevas cartas el 26 de marzo, lo que permitirá probar combinaciones y mazos antes de que los sobres físicos lleguen a las estanterías.