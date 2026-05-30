Alrededor de todo el país podemos encontrar infinidad de pueblos medievales muy bien conservados, que hacen que merezca mucho la pena hacer una escapada para poder disfrutar de ellos en directo y transportarse durante unas horas al pasado.

Cada uno de ellos tiene sus propios atractivos y en este caso tenemos que destacar un pueblo de Soria conocido como "el paraíso de los torreznos", en el que, además de disfrutar de su exquisita gastronomía local, podemos visitar su catedral medieval y uno de los conjuntos históricos más bonitos de Castilla y León.

Se trata de una villa que atesora un importante y valioso patrimonio artístico y arquitectónico, cuyos orígenes se remontan a los primeros asentamientos celtíberos. Una prueba de ello es el yacimiento de Uxama, situado en el cerro de El Castro.

Hablamos de El Burgo de Osma, un pueblo que nos permite viajar hacia la Edad Media a través de sus diferentes rincones, todo ello dentro de un paraje natural muy bonito y perfecto para una escapada.

Uno de los pueblos más bonitos

El Burgo de Osma aún conserva intramuros de la muralla que fue construida a mediados del siglo XV, que tienen un gran valor, así como otros rincones que mantienen su esencia medieval. Entre sus edificios más importantes se encuentra la catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Este es el monumento más significativo de la villa, contando con un estilo románico y que, con el paso de los años, vio cómo se modificaba bajo la influencia gótica a partir del siglo XIII, época de la que pertenece su claustro

El Burgo de Osma, un pueblo que nos permite viajar hacia la Edad Media. E.E.

Al igual que les ha pasado a muchas catedrales, ha ido sufriendo distintas modificaciones y ampliaciones con el paso de los siglos, de manera que en su fachada y en una de las torres también se pueden encontrar elementos renacentistas y barrocos.

Además, la capilla de Palafox o la sacristía mayor pertenecen a la época neoclásica, por lo que se trata de una joya artística que merece la pena visitar. Además, no es el único de sus atractivos.

El Burgo de Osma también conserva restos del castillo, que protegió la zona de ataques e incursiones de la época. Los expertos e historiadores aseguran que es uno de los más antiguos que formaron parte de los reinos medievales del país. En este caso, fue construido en el año 930 en la frontera con el Califato cordobés de Abderramán III.

Tampoco hay que olvidar otros lugares de gran interés para visitar, como la Plaza Mayor y la calle Mayor porticada. En la primera se encuentran otros dos de los grandes edificios de la ciudad para visitar.

Uno de ellos es el ayuntamiento, construido en el siglo XVIII, y el otro el antiguo Hospital de San Agustín, que actualmente se encuentra reconvertido en un popular balneario. Este último fue construido entre los siglos XVII y XVIII.

El paraíso de los torreznos

El Burgo de Osma no solo destaca por su gran riqueza medieval, sino también por su rica gastronomía, algo que se extiende a toda la provincia de Soria. Su gran icono es el torrezno, y en este pueblo en particular se considera "el paraíso de los torreznos".

En el pueblo hay muchos mitos con respecto a la forma de preparar los torreznos, existiendo diferentes restaurantes en los que se puede disfrutar de este auténtico manjar, que no es más que panceta de cerdo frita, aunque existen muchas maneras de prepararlos.

El gran secreto de los torreznos está en la propia panceta, pues la materia prima es clave para poder disfrutar de un manjar que degustan los miles de visitantes que recibe este pueblo soriano.

La mayoría de bares y restaurantes se concentran en la Calle Mayor y alrededores, por lo que se trata de una buena decisión el recorrer la zona con tranquilidad e ir probando distintos sitios.

Qué ver en El Burgo de Osma

Más allá de los numerosos atractivos que tiene El Burgo de Osma, existen otros lugares de interés que se pueden visitar en su entorno, como es el caso de Valderromán, un pequeño pueblo de piedra y teja que se sitúa en el entorno del yacimiento arqueológico de Tiermes.

Allí se encuentra la famosa Carrasca de Valderromán, que se considera una de las encinas más grandes y antiguas de Europa. Se trata de un lugar indicado para poder conocer diferentes ubicaciones como Tiermes, Caracena, Berlanga de Duero, Ayllón o el Cañón del Río Lobos.

A solo unos minutos de El Burgo de Osma se encuentra el yacimiento arqueológico de Tiermes, que es uno de los enclaves históricos más impresionantes de Castilla y León. Es una visita imprescindible para los amantes de la arqueología y la historia.

El Parque Natural del Cañón del Río Lobos es uno de los espacios naturales más bonitos de Soria, siendo ideal para hacer rutas sencillas, disfrutar del paisaje y desconectar por completo dentro de un paraje natural impresionante.

Para llegar a Burgo de Osma desde Madrid, apenas se tarda una hora y media, al estar a unos 180 kilómetros, mientras que desde Valladolid la distancia es de 150 km, en un trayecto que ronda la hora y 50 minutos. Desde la ciudad de Soria, apenas se tardan 35 minutos en llegar a este bonito pueblo medieval, una gran oportunidad para visitarlo y disfrutar de sus torreznos.