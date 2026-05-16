España está llena de pueblos con encanto, pero pocos pueden presumir de algo tan singular como vivir dentro de una fortaleza medieval. No se trata de un decorado ni de un conjunto histórico vacío, sino de un lugar donde la vida cotidiana transcurre entre murallas, torres y callejuelas que han resistido el paso de los siglos.

En el sur del país, en plena provincia de Cádiz, existe un enclave que rompe con cualquier idea preconcebida de pueblo tradicional. Aquí no hay una separación clara entre monumento y vida real. El patrimonio no se visita, se habita.

Se trata de Castellar de la Frontera, un municipio dividido en dos núcleos, pero con un corazón histórico que sigue latiendo dentro de un castillo del siglo XIII, convirtiéndolo en uno de los lugares más curiosos y auténticos de España.

Un pueblo dentro de una fortaleza medieval

Castellar de la Frontera (Cádiz) E.E.

Castellar Viejo es uno de los pocos ejemplos en el país donde un núcleo urbano continúa habitado dentro de una fortificación. Al cruzar sus puertas, el visitante no entra en un recinto turístico, sino en un pueblo real, con vecinos, viviendas y vida diaria entre murallas.

El trazado urbano se adapta completamente a la estructura defensiva original. Las casas blancas se apoyan sobre los gruesos muros, las calles serpentean entre torres y pequeños patios, y cada rincón conserva ese aire medieval que lo convierte en un lugar único.

El castillo, de origen nazarí, fue levantado en el siglo XIII como parte del sistema defensivo del Estrecho de Gibraltar. Su ubicación, sobre un cerro a más de 200 metros de altitud, permitía controlar el territorio y vigilar los accesos estratégicos.

A lo largo de los siglos, la fortaleza pasó a manos cristianas y fue adaptándose a nuevos usos, convirtiéndose en residencia señorial de los Condes de Castellar. Esa mezcla de culturas se percibe aún hoy en su arquitectura y en la distribución del conjunto.

Lo que diferencia a este enclave de otros castillos españoles es que aquí no todo termina en una muralla vacía. Tras los muros hay un entramado urbano completo, con viviendas rehabilitadas que han sabido mantener su esencia sin renunciar a la comodidad actual.

Casas blancas, historia y naturaleza

Pasear por Castellar Viejo es hacerlo sin un itinerario fijo. El verdadero atractivo está en perderse entre sus calles empedradas, descubrir pequeñas plazas escondidas y asomarse a miradores que ofrecen vistas espectaculares.

Entre los puntos más destacados se encuentran el alcázar, el antiguo palacio de los Condes de Castellar, la iglesia del Divino Salvador o la torre del homenaje, que recuerdan el pasado militar y noble del lugar.

Uno de los rincones más conocidos es el balcón de los amorosos, un mirador cargado de historia y leyenda desde el que se puede contemplar el entorno natural. En días despejados, las vistas alcanzan la bahía de Algeciras e incluso el Peñón de Gibraltar.

A diferencia de otros pueblos históricos, aquí la vida no se ha detenido. Muchas de las casas se han reconvertido en alojamientos rurales, talleres artesanos o pequeños negocios que mantienen activo el núcleo y evitan que se convierta en un espacio vacío.

El entorno natural es otro de sus grandes reclamos. Castellar se encuentra dentro del Parque Natural de Los Alcornocales, uno de los bosques de alcornoques más importantes de Europa. Esto permite combinar la visita cultural con rutas de senderismo y planes al aire libre.

Además, el municipio cuenta con un segundo núcleo, Castellar Nuevo, situado a unos kilómetros, que nació en los años 70 para acoger a la población que ya no podía crecer dentro de las murallas. Sin embargo, es Castellar Viejo el que conserva toda la esencia histórica.

Este equilibrio entre pasado y presente convierte al pueblo en un destino perfecto para una escapada diferente. Un lugar donde no solo se contempla la historia, sino donde se convive con ella.

Castellar de la Frontera no es solo uno de los pueblos más bonitos de Cádiz, sino también uno de los más singulares de España. Un enclave donde el tiempo parece haberse detenido, pero donde la vida sigue avanzando entre piedras que llevan siglos contando historias.