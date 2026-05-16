El pueblo que te invitamos a descubrir hoy es uno de esos destinos en los que cada rincón parece sacado de una postal. Calles de piedra, casas con siglos de historia y un entorno natural que lo envuelve todo.

En ese escenario aparece Bárcena Mayor, considerado uno de los pueblos más bonitos de España y, además, el más antiguo de Cantabria. Un pequeño núcleo de apenas unas decenas de habitantes que se esconde en pleno corazón del Parque Natural Saja-Besaya y que sorprende mucho más de lo que imaginas al llegar.

Bárcena Mayor se sitúa a orillas del río Argoza, en una pequeña vega rodeada de montañas y bosques. Es, de hecho, la única población dentro del parque natural, lo que le da un carácter especial y un entorno privilegiado.

Calle con antiguas casas rurales en Bárcena Mayor.

Nada más poner un pie en el pueblo, la sensación es de que todo se ha mantenido fiel a su esencia. No hay grandes cambios ni construcciones modernas que rompan la estética.

Sus calles empedradas, estrechas y llenas de encanto, invitan a recorrer el pueblo sin prisa, descubriendo pequeños detalles en cada esquina.

Pueblo de Bárcena Mayor.

Uno de los grandes atractivos de Bárcena Mayor es precisamente su arquitectura tradicional, considerada uno de los mejores ejemplos de construcción montañesa de Cantabria.

Las casas, muchas de ellas de los siglos XVI y XVII, están construidas en piedra y rematadas con tejados de lastra. Destacan especialmente sus balconadas de madera, que en primavera y verano se llenan de flores y aportan un toque de color al conjunto.

Soportales, arcos de piedra, pasadizos y pequeñas tiendas de artesanía completan un escenario que parece sacado de otra época. No es casualidad que el pueblo fuera declarado Conjunto Histórico-Artístico.

Qué ver en Bárcena Mayor

Aunque es pequeño, Bárcena Mayor tiene varios puntos de interés que merece la pena descubrir durante la visita.

Uno de los más curiosos son las llamadas Casas Gemelas, un edificio que en realidad alberga dos viviendas idénticas. Según cuenta la tradición, pertenecieron a dos hermanos que decidieron dividir la casa en dos partes iguales tras una disputa familiar.

Otro de los imprescindibles es la iglesia de Santa María, un templo del siglo XVII que destaca por su torre y por un peculiar arco que permite el paso bajo ella, integrándose en el propio entramado del pueblo.

El puente de piedra sobre el río Argoza es otro de los lugares más fotografiados. Desde aquí se obtienen unas vistas increíbles del entorno y es un buen punto para detenerse a disfrutar del paisaje.

Pozas naturales y rutas

Más allá del casco urbano, el entorno natural es otro de los grandes atractivos de Bárcena Mayor.

En los alrededores se pueden encontrar pozas y piscinas naturales perfectas para refrescarse en los meses más cálidos. Uno de los lugares más conocidos es el Pozo Arbencia, un rincón de gran belleza rodeado de vegetación.

El Parque Natural Saja-Besaya ofrece además numerosas rutas de senderismo que permiten adentrarse en bosques autóctonos y descubrir la fauna y flora de la zona.

Gastronomía cántabra para completar la escapada

La visita a Bárcena Mayor no estaría completa sin probar su gastronomía. En los restaurantes del cercano valle de Cabuérniga es habitual encontrar platos tradicionales como el cocido montañés, una de las recetas más representativas de Cantabria.

Un plan perfecto para recuperar fuerzas después de recorrer el pueblo y sus alrededores.

Qué ver cerca de Bárcena Mayor

Si tienes tiempo, la escapada se puede completar con otros lugares interesantes muy cercanos.

El pueblo de Carmona, también incluido en la lista de los más bonitos de España, es una opción ideal para continuar la ruta por la arquitectura tradicional de la zona.

A pocos kilómetros se encuentra el nacimiento del Río Ebro, un lugar muy visitado por su simbolismo y su entorno natural.

También merece la pena acercarse al Castillo de Argüeso, una fortaleza medieval con vistas espectaculares, o descubrir el poblado cántabro cercano, que recrea cómo eran los asentamientos antiguos de la región.

Para los amantes de la naturaleza, la ruta de las cascadas de Lamiña es una opción muy recomendable, con un recorrido sencillo que atraviesa un bosque hasta llegar a varias cascadas.