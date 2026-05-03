España está llena de destinos donde gastronomía y paisaje van de la mano, pero pocos consiguen ofrecer una experiencia tan completa como este pequeño rincón a apenas unos minutos de Valencia. Rodeado de agua, arrozales y tradición, es uno de esos lugares que sorprenden desde el primer momento.

Hablamos de El Palmar, una pedanía con alma de pueblo pesquero situada en pleno corazón del Parque Natural de la Albufera, uno de los espacios naturales más valiosos del Mediterráneo. Un destino perfecto para una escapada de un día en la que combinar naturaleza, historia y, sobre todo, una de las mejores paellas que se pueden probar en España.

Llegar a El Palmar ya es parte de la experiencia. A medida que te acercas desde Valencia, el paisaje cambia por completo: la ciudad queda atrás y aparecen campos de arroz que se extienden hasta donde alcanza la vista, canales de agua y pequeñas embarcaciones tradicionales que siguen formando parte del día a día.

El Palmar (Valencia).

Durante siglos, El Palmar fue una isla dentro de la laguna de la Albufera, un entorno que los árabes ya describían como “un pequeño mar”. Con el tiempo, la construcción de puentes y carreteras lo conectó con tierra firme, pero su esencia sigue intacta.

Este entorno ha marcado su forma de vida. Aquí, la pesca y el cultivo del arroz han ido siempre de la mano, dando lugar a un paisaje único que cambia según la época del año y que convierte cualquier paseo en una experiencia visual difícil de olvidar.

La historia de El Palmar

La historia de El Palmar se remonta a la época musulmana, cuando ya existían pequeñas alquerías en la zona. Tras la conquista cristiana, el territorio fue repartido entre nuevos pobladores que comenzaron a explotar los recursos de la laguna, especialmente la pesca.

Con el paso del tiempo, estos habitantes levantaron las primeras barracas, construcciones tradicionales que servían como refugio frente a las crecidas del agua y como almacén de herramientas. En el siglo XVIII, estas barracas pasaron a convertirse en viviendas habituales, dando forma al núcleo del pueblo.

A finales del siglo XIX, un incendio destruyó gran parte de estas construcciones, que fueron sustituidas progresivamente por casas de ladrillo. Aun así, todavía hoy se pueden encontrar ejemplos que recuerdan cómo era la vida en aquella época.

Qué ver y hacer en El Palmar

Aunque es pequeño, El Palmar tiene varios puntos de interés que permiten entender su historia y su forma de vida.

Uno de los más curiosos es la trilladora del Tocayo, un antiguo conjunto agrícola donde se secaba y procesaba el arroz y que hoy funciona como centro de interpretación. También destaca el museo etnológico, donde se explica la evolución del pueblo y su relación con la Albufera.

En el centro del pueblo, la plaza de la Sequiota actúa como punto de encuentro, rodeada de restaurantes y pequeños comercios donde se pueden encontrar productos locales. Muy cerca se conserva una de las barracas más antiguas, la Barraca dels Arandes, que permite hacerse una idea de cómo eran estas construcciones tradicionales.

Pero si hay algo imprescindible en El Palmar es dar un paseo en barca por la Albufera. Desde el agua se entiende mejor que nunca la importancia de este entorno, con los arrozales reflejándose en la superficie y las aves sobrevolando la laguna.

Paella tradicional El Palmar.

Si por algo es conocido El Palmar es por su gastronomía. Considerado por muchos como el lugar donde nació la receta original de la paella, aquí el arroz es el auténtico protagonista.

En sus restaurantes, muchos de ellos situados junto a los canales, se pueden probar algunas de las mejores paellas de la Comunitat Valenciana, además de otros platos tradicionales como el arroz a banda, el all i pebre o la espardenyà.

La calidad del producto y el respeto por la tradición hacen que comer en El Palmar sea una experiencia en sí misma, motivo por el que muchos visitantes repiten.

Un atardecer único en la Albufera

El mejor momento para cerrar la visita llega al final del día. La Albufera es famosa por sus atardeceres, cuando el cielo se tiñe de tonos naranjas y rosados y el agua actúa como un espejo perfecto.

Desde el embarcadero o incluso desde una barca, se puede disfrutar de uno de los espectáculos naturales más bonitos de la zona. Un plan sencillo, pero difícil de superar.

En conjunto, El Palmar es mucho más que un lugar donde comer bien. Es un destino que combina tradición, paisaje y gastronomía en un entorno único, ideal para una escapada diferente sin alejarse demasiado de la ciudad.