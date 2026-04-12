Hay lugares donde el paisaje no solo se contempla, sino que se siente. Donde el mar no es solo un telón de fondo, sino un actor principal que dialoga con la piedra, la historia y el silencio. En la costa de Girona, Tossa de Mar emerge como uno de esos destinos capaces de detener el reloj sin necesidad de artificios.

En este destino al que te invitamos a acercarte, no hay prisas. El visitante llega y, casi sin darse cuenta, empieza a caminar más despacio. Quizás sea por la forma en que las murallas abrazan el casco antiguo o por ese contraste hipnótico entre el azul intenso del Mediterráneo y el tono cálido de la piedra.

Hablamos de Tossa de Mar, un destino que además de tener una gran belleza, destaca por ser una de esas rarezas históricas dignas de conocer.

Un viaje directo a la Edad Media junto al mar

Se trata del único ejemplo del núcleo medieval fortificado que se conserva en la costa catalana. Su recinto amurallado, conocido como Vila Vella, comenzó a levantarse en el siglo XII como sistema de defensa frente a los ataques piratas que acechaban el litoral.

Declarada Monumento Histórico-Artístico en 1931, esta estructura no ha perdido ni un ápice de su carácter original. Siete torres vigilan aún el horizonte, aunque hoy ya no buscan velas enemigas, sino miradas curiosas.

Tossa de Mar en la Costa Brava.

Caminar por su interior es adentrarse en un entramado de callejuelas estrechas, escalones irregulares y casas de piedra que parecen resistirse al paso de los siglos. Cada rincón tiene algo de refugio y de historia suspendida.

A medida que se asciende hacia la parte más alta del recinto, el paisaje se abre y recompensa el esfuerzo. En lo alto se alza el Faro de Tossa, construido sobre el antiguo castillo que dominaba la villa. Desde este punto, la Costa Brava se despliega sin filtro y con acantilados abruptos, calas escondidas y un mar que parece infinito.

Ciudad medieval de Tossa de Mar.

Dentro de las murallas también reposan las ruinas de la iglesia gótica de San Vicente, un testimonio silencioso del pasado religioso y social del enclave. Todo en Tossa parece estar conectado por una narrativa común: la defensa, la supervivencia y la belleza.

Pero este lugar no solo ha sido refugio de pescadores y vigías. También cautivó a artistas como Ava Gardner que encontró aquí un escenario casi irreal durante el rodaje de Pandora y el holandés errante en los años 50.

Una gastronomía única

Visitar Tossa de Mar es romper con la idea clásica de escapada costera. Aquí, la experiencia combina patrimonio, naturaleza y gastronomía. Pero tras recorrer sus cuestas y perderse en su historia, llega el momento de sentarse a la mesa.

El Cim i Tomba, plato tradicional de los pescadores, resume el espíritu gastronómico de este lugar: producto sencillo, sabor intenso y una conexión directa con el mar. Es, en cierto modo, la misma filosofía que define al propio pueblo.

Pero la cocina de Tossa de Mar va mucho más allá. En sus mesas también destacan especialidades como la suquet de peix, un guiso marinero muy aromático; los arroces caldosos con marisco; o las fideuà, elaborados con pescado de roca. A ello se suman entrantes como las anchoas de L'Escala, imprescindibles en la Costa Brava y postres tradicionales catalanes como la crema catalana, que ponen el broche dulce.

Tossa no necesita reinventarse. Su valor está precisamente en lo que ha sabido conservar. En un litoral donde muchos destinos han cedido al ritmo del turismo masivo, este enclave sigue ofreciendo una desconexión y belleza únicas.