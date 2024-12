Cómo se celebra la Navidad en los diferentes países del continente asiático

La Navidad en Vietnam es recibida con entusiasmo por los lugareños. Se unen alegremente a las celebraciones y decoran las ciudades. Elaborados adornos son colocados en muchas oficinas y tiendas con un aspecto bastante occidental, lleno de luces, guirnaldas brillantes decorando los árboles de Navidad y Papá Noeles. Hang Ma, una calle del casco antiguo de Hanoi, vende todo tipo de cosas. La víspera de Navidad es también una ocasión de celebración en Vietnam y la oportunidad de salir y reunirse con todos.

Entre los 4 eventos religiosos celebrados en Vietnam, la Navidad es uno de los más importantes para los vietnamitas, sean cristianos o no. Disfrutarán de la magia de la Nochebuena y cenarán con la familia fuera por esta ocasión especial y se adapta rápidamente al espíritu navideño tan pronto como comienza la temporada de invierno. Las dos principales ciudades de Vietnam, Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh son muy activas durante la Navidad y la gente a menudo quiere celebrar la Navidad en las catedrales católicas. Las calles cercanas se cierran a los automóviles en estos eventos para que sea más fácil para las grandes multitudes.

En Hanoi, la temperatura es más fría. Pero, sin embargo, en Ho Chi Minh será como el verano. La famosa Catedral de San José de Hanoi (que se parece un poco a la de Notre Dame de París) atrae a muchas personas, así como la Ciudad Ho Chi Minh, en a que las decoraciones son numerosas, y encontrarás árboles adornados e iluminados, así como Papá Noeles en un pueblo de pescadores. Antes era un puerto importante del sudeste asiático, que todavía conserva mucho encanto e influencias en su arquitectura tanto japonesa como china y francesa. Su pintoresca ubicación a orillas del río Thu Bon le da un aire de Venecia.

Es una de las ciudades favoritas para los visitantes cuando vienen a Vietnam. Podrás disfrutar de la gastronomía de la cocina central, andar de bicicleta a todas partes. Allí, la catedral de Notre Dame es muy popular en Nochebuena. Los alrededores del lago Hoan Kiem, un lugar muy céntrico para reuniones entre locales y extranjeros.

La Navidad es mágica en Hoi An. Además, es una ciudad excelente para practicar yoga y disfrutar de tratamientos de spa. Y para terminar, una estancia en la playa. En un corto paseo en bote a la costa, se encuentran las islas Cham o la playa de Cau Dai.

Dalat o “pequeño París” tal como fue apodada por los vietnamitas. Durante Navidad se convierte en la ciudad de las flores en diciembre. Este año, puedes asistir al Festival de Flores del 23 al 27 de diciembre.

En Japón no se celebra la Navidad como una festividad religiosa en esta época. La celebración de la Navidad en Japón, discurre desde las inusuales tradiciones como comer en un KFC, hasta la degustación de los encantadores pasteles de Navidad japoneses. La celebración navideña se ha convertido en una ocasión especial llena de magia y peculiaridades propias del país nipón.

Aunque las calles y escaparates brillan con multitud de luces y decoraciones navideñas y la atmósfera de alegría y espíritu festivo predominan, las oficinas y negocios mantienen sus puertas abiertas. Este aspecto de la Navidad en Japón destaca cómo la festividad que se adapta al contexto cultural y laboral japonés, convirtiéndose más en un evento cultural y comercial que en una festividad tradicional con un día libre.

Aunque la India es conocida principalmente por su rica herencia de festivales hindúes, la Navidad es una festividad que ha ido ganando popularidad en ciertas regiones del país, especialmente donde hay una presencia significativa de comunidades cristianas.

La Navidad en la India es una festividad llena color y luz, con sus propias costumbres. En este rico país multicultural en Navidad se celebra el amor, la unión familiar y la esperanza entre comidas, regalos y luces gracias a la comunidad cristiana.

La Navidad en la India se conoce como “Bada Din” que significa día grande y a Santa Claus se le llama “Bada Din”. El cristianismo es la tercera religión más grande de este país, sin embargo, no es la creencia preponderante (lo es el hinduismo). La Navidad ha sido influencia de occidente y de Europa que la ha propagado pero que cuenta con sus propias particularidades. La cultura de la India es conocida por sus coloridas y exóticas festividades y la Navidad no es una excepción. Se decantan por colores vivos para los adornos y las luces navideñas. Los árboles no son de pino, sino de hojas de mango, palmas u otros árboles tropicales. Las fiestas navideñas se celebran mayormente en ciudades del sur como Calcuta, Goa, Mumba. Las iglesias tienen un papel importante y celebran esta festividad con luces y cánticos. En ellas se puede presenciar el nacimiento de Jesús, también concursos de cánticos y villancicos en las calles.

