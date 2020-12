La Navidad es tradicionalmente una época de fraternidad para disfrutar en familia y con allegados. Es por excelencia también un periodo de sueños, ilusiones y magia, que conquista a grandes y a pequeños. Cada ciudad y cada pueblo se llena de adornos navideños: luces, guirnaldas, belenes, abetos… Son también los hogares los que se adornan y se llenan de elementos típicos de esta época del año. Aun así, son muchos los que deciden acercarse a las ciudades más llamativas en lo relativo a sus adornos para vivir en primera persona la esencia navideña. A continuación se detallan algunas de las más destacadas en España:

Madrid

La capital es el gran clásico para ver en Navidad, etapa en la que sus calles y plazas más destacadas se llenan de adornos y luces. Nuevos abetos, el Belén en la Puerta de Alcalá, guirnaldas de luces cubriendo calles… repletan la ciudad con el gran espíritu navideño.

El recorrido descubriendo la Navidad madrileña puede concluir en la popular plaza Mayor degustando los clásicos bocadillos de calamares en los aledaños de la misma, como buen madrileño.

Torrejón de Ardoz

Estas fiestas han sido declaradas Fiestas de Interés Turístico debido a que es una de las mejores ciudades españolas para disfrutar del alumbrado. En esta edición, por la pandemia del coronavirus, han reducido sustancialmente el contenido y la programación, eliminando por ejemplo el mayor Paseo de la Navidad española o la Cabalgata de Reyes. Aun así, la esencia y el espíritu navideño se podrá vivir en esta ciudad madrileña.

Málaga

Esta ciudad andaluza ha sabido consolidarse como uno de los destinos navideños más importantes del país y también de Europa. La impresionante decoración de la calle Larios es ya un icono de estas fiestas en Andalucía y pocos quieren perderse la tradicional ruta de los belenes que se distribuyen por Málaga. Cualquier destino andaluz en Navidad no puede concluir con los clásicos postres de la tierra, como los polvorones y mantecados.

Granada

Si por algo pueden presumir los granadinos es por tener el árbol de Navidad más grande de Europa enclavado en un ambiente histórico de la humanidad. Este abeto tiene 55 metros de altura y miles de luces de colores que permiten contemplarlo desde lejos. Pero Granada también resalta por ser una de las ciudades más románticas de nuestro país, así como una de las mejores para vivir la Navidad degustando sus grandes y deliciosas tapas incluidas con la consumición.

Vigo

El gran salto lo ha pegado esta ciudad gallega, que pasó de ser un destino corriente a convertirse en la gran esperada y deseada para contemplar sus luces y adornos de Navidad. Aunque en esta edición el acto de encendido ha sido telemático y televisado para evitar aglomeraciones, en ediciones pasadas atraía a un gran número de personas para disfrutar del que se ha convertido ya en un espectáculo. El compromiso del alcalde vigués es tal que se ha colado en todos los medios por su compromiso con la Navidad. Entre los adornos que se han observado otros años, y que este año han tenido que modificarse, está la gran noria de 60 metros, varios mercadillos con 50 cañones de nieve y una Cabalgata de Reyes alucinante.

Un viaje a Vigo es una opción ideal para disfrutar de la riquísima gastronomía gallega, tomando las míticas tapas de mejillones o pulpo al lado del puerto o las riquísimas ostras.

Barcelona

La Ciudad Condal es otro de los clásicos para visitar en Navidad. La plaza de Cataluña será uno de los puntos sorprendentes en la iluminación navideña distribuida por la ciudad, pero no el único. Recorrer la Gran Via, la Diagonal, la via Laietana, la Trajana o la plaza de Universitat será un paseo grato y de ensueño. La Navidad es especial en Cataluña también en lo relativo a la gastronomía, destacando entre sus postres los panellets de boniato con piñones o nueces por encima.

No hay que olvidar que hay infinidad de destinos rurales muy destacados para visitar en las fechas de Navidad, que aunque no tengan la fuerza y esencia que se vive en las ciudades, suponen una gran opción para relajarse y vivir el ambiente rural más mágico del año. Algunos pueblos sorprendentes son Puebla de Sanabria, Bubión, Frías o Guadalupe, entre otros muchos.

