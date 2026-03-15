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Salud

Más de 60 personas disfrutarán del programa de termalismo de la Deputación de Pontevedra

En esta ocasión, la estancia será en el Hotel Carlos I Silgar, en Sanxenxo

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Más de 60 personas, procedentes de 18 concellos de la provincia de Pontevedra, podrán disfrutar desde hoy y hasta el próximo viernes, día 20, del programa de termalismo que promueve la Deputación de Pontevedra.

Vistas desde le comedor de Culler de Pau

Se trata de +Benestar, que incluye una estancia en el Hotel Carlos I Silgar, en Sanxenxo. En régimen de pensión completa, los asistentes disfrutarán, también, de actividades de animación sociocultural.

Los beneficiarios proceden de los concellos de Baiona, Cangas do Morrazo, Cerdedo Cotobade, A Guarda, Moaña, Nigrán, Pazos de Borbén, Poio, O Porriño, Redondela, Salceda de Caselas, Sanxenxo, Soutomaior, Tomiño, Tui, Valga, Vigo y Vilagarcía de Arousa.

En el marco de este programa, cerca de 2.200 personas de más de 55 años y de 60 concellos de la provincia pasarán seis días y cinco noches en balnearios, talasos o spas de Sanxenxo, Mondariz-Balneario, O Grove y Lalín.

Las plazas en régimen general se subvencionan con 100 euros y las del régimen especial, con 400.