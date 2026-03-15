Más de 60 personas disfrutarán del programa de termalismo de la Deputación de Pontevedra

Más de 60 personas, procedentes de 18 concellos de la provincia de Pontevedra, podrán disfrutar desde hoy y hasta el próximo viernes, día 20, del programa de termalismo que promueve la Deputación de Pontevedra.

Se trata de +Benestar, que incluye una estancia en el Hotel Carlos I Silgar, en Sanxenxo. En régimen de pensión completa, los asistentes disfrutarán, también, de actividades de animación sociocultural.

Los beneficiarios proceden de los concellos de Baiona, Cangas do Morrazo, Cerdedo Cotobade, A Guarda, Moaña, Nigrán, Pazos de Borbén, Poio, O Porriño, Redondela, Salceda de Caselas, Sanxenxo, Soutomaior, Tomiño, Tui, Valga, Vigo y Vilagarcía de Arousa.

En el marco de este programa, cerca de 2.200 personas de más de 55 años y de 60 concellos de la provincia pasarán seis días y cinco noches en balnearios, talasos o spas de Sanxenxo, Mondariz-Balneario, O Grove y Lalín.

Las plazas en régimen general se subvencionan con 100 euros y las del régimen especial, con 400.