5 restaurantes de Vigo y su área donde comer el mejor centollo: Productos frescos y de calidad

Galicia destaca por muchos motivos, desde sus aclamados paisajes y lugares por descubrir, hasta su estupenda gastronomía a base de productos locales de la tierra y el mar. Este último, sin duda, es uno de los manjares más sonados de las costas gallegas, y es que el atlántico nos brinda los mejores alimentos, ya sean pescados o mariscos. Y hoy, en Treintayseis, os traemos los 5 mejores restaurantes de Vigo en los que comer un buen centollo para los verdaderos amantes de las mariscadas.

La variedad de mariscos en las Rías Baixas es de excelente calidad. En la mayor parte de los restaurantes de Vigo en los que degustar una buena mariscada, el centollo siempre guarda un lugar principal, y es que este producto capturado en las propias costas viguesas siempre se mantiene en las condiciones correctas para mantener su frescura. Por ello, hemos querido hacer una lista con los mejores locales en los que comer una buena centolla en la ciudad de Vigo y sus alrededores.

1. O Rei Pescador, Vigo

O Rei Pescador abre en la ciudad de Vigo en 1996 y desde entonces se ha convertido en uno de los locales estrella para todos los vigueses y turistas que quieren degustar la comida tradicional gallega hecha con productos autóctonos.

Desde O Rei Pescador señalan que la centolla gallega "es, posiblemente, el marisco rey de nuestra gastronomía y consumirla en los meses adecuados es fundamental para obtener de ella toda la satisfacción esperada", a la misma vez que señalan que en el mes de diciembre la centolla suele tener un precio más bajo que el habitual. Sino, lo más conveniente es esperar al mes de febrero a que pasen las fiestas de Navidad en las que el marisco sube su precio.

En este local el precio de la centolla de la ría es de 55 euros. Esta cantidad llama la atención teniendo en cuenta el tamaño y la calidad del producto que se ofrecen en este restaurante, así como el buen servicio ofrecido, tal y como señala Samuel R. González en su reseña "Me quedé con pocas palabras por culpa de la calidad de los platos y del servicio. Nos recomendaron el restaurante y creo que fue el mejor "monumento" de todo Vigo. Muchísimas gracias, mi pareja y yo nos fuimos muy satisfechos".

2. Casa Vella, Vigo

Fundada en 1989, Casa Vella es una de las mejores marisquerías de la ciudad de Vigo. Considerado un emblema de la cocina tradicional, este local apuesta por los productos gallegos, destacando en su carta la gran cantidad de mariscos a consumir.

Entre sus especialidades destacan los alimentos provenientes del mar, pues no podía ser de otra forma en una tierra bañada por el Atlántico. En Casa Vella se vende el mejor marisco de la zona, ya sea bogavante, percebes, cigalas o, como no, una buena centolla del Atlántico. En este establecimiento tienes la opción de consumir el centollo como único marisco en tu plato, ideal para todos aquellos que les encante el sabor de este crustáceo y que prefieran comerlo entero, o bien en las parrilladas para 2, 3 o 4 personas, en las que se combina con otros mariscos típicos de la zona. A diferencia de otros mariscos, la centolla está disponible en todas las opciones. Precio a consultar.

"Visitamos este restaurante y quedamos impresionados tanto por la calidad de la comida como por el excelente servicio. Pedimos una mariscada y fue, sin duda, de las mejores que hemos probado. Los mariscos estaban fresquísimos, con un sabor que destacaba por su autenticidad y excelente preparación", destaca Iñaqui Aguirre con cinco estrellas.

3. O Portón, Vigo

Vecino de A Casa Vella, O Portón está en la zona de A Pedra y es uno de los lugares más populares y conocidos de Vigo para comer marisco. Destaca la estupenda relación calidad-precio, y es que su centollo o buey está a 25 euros la unidad. Eso sí, no siempre lo tienen disponible, pues en este establecimiento priman los productos de temporada y eso depende en función del mercado.

Teniendo en cuenta que el centollo es el rey del marisco en Galicia, llama la atención el buen precio que ofrece. La oportunidad perfecta de comer un estupendo centollo y su rico caldo a un precio espectacular. "Sitio espectacular se come súper bien si no sabes dónde ir a comer o a cenar tenéis que probar este sitio, es acogedor y se come producto fresco, los camareros son muy amables y el marisco es espectacular", afirma Mario Pino Cazorla en su reseña.

4. Casa Pinales, Redondela

A tan solo 14 minutos en coche del centro de Vigo, en el municipio de Redondela, se encuentra Casa Pinales, un local en el que podrás disfrutar de un buen centollo de la ría con unas vistas impresionantes a la Ría de Vigo.

El precio del centollo de la ría varía en función del kilo, por lo que es conveniente que preguntes en el local a cuánto está. Otra opción es que lo preguntes al llamar para reservar mesa y los camareros te informarán con mucho gusto.

Centollo de Casa Pinales Vivevigo

En Casa Pinales recogen sus productos en las mejores lonjas y mercados locales para ofrecer la mayor calidad en todos sus platos, algo que llevan haciendo desde el año 1995. Además, cuentan con una bodega de vinos con denominación de origen gallega y nacional para degustar el marisco acompañado del maridaje correcto.

Con la mayor valoración en comida, servicio y ambiente, Shannen Wilhelm dice "Hoy fuimos por primera vez por nuestro 5to aniversario de casados y TODO FUE MARAVILLOSO. Carlos fue muy atento, así como todo el equipo. La comida es fantástica, las recomendaciones y la vista de la Ría de Vigo valen la pena al 100%. Volveremos a ir, es un espectáculo de lugar".

5. Marisquería Arcade, Soutomaior

Situados en pleno corazón de la Ría de Vigo, a menos de media hora de Vigo, marisquería Arcade se presenta como un restaurante en el que priman los productos frescos y de primera calidad. Cuentan con un acuario de mariscos como garantía de la frescura de sus productos, destacando el centollo, las cigalas, los langostinos o el bogavante, entre otros.

En marisquería Arcade venden la centolla de la ría a 40 euros/kg, un precio muy razonable en comparación con otras marisquerías de la zona. Si lo prefieres, tienes la opción de consumir un combinado de mariscos, en el que por 95 euros para dos personas, podrás degustar una variedad de crustáceos y moluscos, siendo el centollo su marisco principal.

Centollo de marisquería Arcade Marísquería Arcade

"¡IMPRESIONANTE! Muy buen servicio y presentación de los platos. Comidas de calidad. Un referente para comer en Arcade y precios buenos teniendo en cuenta la calidad y la ubicación. De 10. Mención especial para Nico, que los 2 días que estuvimos, hizo que nos sintiésemos en casa, mil gracias", dice Elena Nuss con la mejor puntuación.