La otra cara de The Champions Burger llena de críticas las redes sociales

The Champions Burger, uno de los eventos gastronómicos del año, ha llegado a Vigo, causando frustración en más de un ciudadano de la cuidad olívica. The Champions Burger es una competición itinerante que recorre más de 15 ciudades de toda España en busca de "la mejor hamburguesa gourmet del país".

Para ello, los foodtrucks de veinte hamburgueserías nacionales recorren el país ofreciendo su mejor hamburguesa, dejando que el público vote a su favorita. El evento estará en la ciudad olívica desde el 22 de agosto hasta el 1 de septiembre, en la Plaza Pública del Centro Comercial Vialia de Vigo.

Después de Vigo, y tras haber estado en Murcia, Córdoba, Alicante, Zaragoza, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Valladolid, San Sebastián, Barakaldo y A Coruña, The Champions Burger viajará a Santander.

Críticas en redes sociales

Además de llenar las redes sociales con cientos de fotografías siguiendo el conocido fenómeno de "foodstagramming", "The Champions Burger" también ha hecho enfadar a algún que otro usuario con su modelo de negocio.

Los vigueses más críticos denuncian en redes sociales que un evento privado como este cuente con el apoyo municipal. "Un alcalde promocionando un evento privado de hamburgueserías, que utilizan suelo público para competir con las locales", señala un usuario. Y que, después de su itinerante paso por Vigo, no va a dejar dinero en la ciudad. The Champions Burger es una competición puramente privada que no atrae turismo extranjero ni genera beneficio en la cuidad, por el contrario, hace que los vigueses beneficien a locales foráneos.

"Lo único que te importa de Vigo, hacerte las fotos mientras hay calles abandonadas, zonas inseguras, árboles que se caen y limpieza que deja mucho que desear. Dando dinero a un centro comercial mientras muchos negocios cierran cerca", critica un usuario en Instagram a la gestión de Abel Caballero.

Y es que, la llegada de The Champions Burguer ha sido un duro palo para los restaurantes de la ciudad, que han notado como su clientela ha disminuido. "Lo hemos notado especialmente durante los primeros días, luego la cosa se ha estabilizado y hemos vuelto medianamente a la normalidad", explican los trabajadores de la hamburguesería La Pepita, justificando el 'boom' inicial del evento.

Por su parte, desde el restaurante Portosanto dicen no entender la celebración de un evento que no genera dinero para la ciudad, aunque reconocen no haberse visto tan afectados al tener una carta variada y gracias a los turistas. "Si no estuvieramos en verano, lo hubiéramos notado mucho más, aunque de alguna u otra forma nos afecta", explican desde la gestión del local.

Y, más allá de todo esto, habrá que ver como queda la Plaza Pública del centro comercial el 2 de septiembre, una vez las foodtrucks hayan seguido su camino hasta Santander. Y es que, en el caso de A Coruña, el desmontaje de The Champions Burger ha desvelado un parque del paseo de los Puentes totalmente destrozado: aceras rotas, césped dañado y mobiliario urbano en mal estado.

"Increíble que están haciendo cola para normalizar esto"

Las hamburguesas tamaño degustación, las largar colas, los altos precios o la higiene limitada, son otras de las características poco atractivas del evento, que no se muestran tanto en redes sociales, pero que los usuarios más críticos no temen en señalar.

Sin duda uno de los elementos que más decepcionó a los asistentes de la competición, y que se dejó ver en redes sociales, es el tamaño de las hamburguesas. Lejos de ser como en el propio restaurante, las hamburguesas de las foodtruck son tamaño "degustación", lo que despertó criticas sobre su elevado precio.

"Increíble, hamburguesas enanas a 12-15 euros, un agua de 50 centilitros a dos euros y un refresco a 3,5 euros. Y lo más increíble es que cientos o miles de personas están haciendo cola para normalizar esto", dice un usuario en una publicación de Instagram de Treintayseis.

Otra de las críticas más destacadas en redes sociales es que, pese a que tanto en el folleto del evento como en sus redes sociales se anuncia que hay opciones de hamburguesa sin gluten, en realidad no existe ninguna. Los usuarios afirman muy enfadados que la excasa higiene de la competición no tiene en cuenta la famosa "contaminación cruzada", que se produce por el contacto entre los alimentos con y sin gluten, al cocinarse en el mismo lugar.

"De sin gluten nada, hay contaminación cruzada y lo mejor de todo que cuando pregunto me dicen que si soy muy alérgica no puedo comer, aunque el pan es sin gluten. Que más da que tenga pan sin gluten si lo están ofreciendo contaminado, el daño lo hacen igualmente", afirmaba Jeny en una publicación de Instagram de este periódico.

Sin embargo, pese a estas críticas, son miles las personas que se han acercado durante estos días a degustar las hamburguesas. Y, también son cientos los usuarios que han dejado comentarios en redes sociales sobre lo deliciosas que estaban las hamburguesas y lo mucho que les gustó la experiencia. "La calidad de los productos de todas las foodtuck que hemos probado por ahora es de 10, enhorabuena", "La Champions Burger es brutal, muy buena organización, que esta novedad no pare", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en el Instragram oficial de The Champions Burger.